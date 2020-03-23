Уверен, мы в кратчайшие сроки сумеем преодолеть все трудности – Президент РК

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz
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В своем выступлении Глава государства отметил, что для предотвращения распространения инфекции необходимо ужесточить меры за нарушение режима чрезвычайного положения и карантина.
"Пора переходить к более строгим санкциям, а также широко освещать данные факты в СМИ в профилактических целях. Должны неукоснительно выполняться требования по санитарной обработке тех общественных объектов, где сохраняется доступ населения. Никаких "экономий" и "оптимизаций" здесь быть не должно. Госкомиссия также должна определить порядок привлечения Вооруженных сил к дезинфекции улиц в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других крупных городах", - сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить карантин для всех лиц, прибывающих из-за рубежа, в том числе из стран ЕАЭС. В выступлении была отмечена необходимость разработать и довести до всех граждан и бизнеса порядок действий на период ЧП и карантина, разъяснить людям новый режим работы медучреждений.
Министерствам образования, культуры и спорта поручено продумать возможности организации свободного времени молодежи, проведения в онлайн-режиме соревнований, лекций, других обучающих мероприятий.
"Нельзя допустить роста правонарушений, прежде всего, фактов воровства, грабежей, мародерства, неподчинения законным требованиям властей. В связи с этим надо усилить меры по патрулированию общественных пространств, их освещению и оснащению видеонаблюдением. Надо мобилизовать весь состав полиции", - поручил Президент.
Генеральной прокуратуре и Верховному суду предложено разработать алгоритм по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, отправления правосудия в условиях чрезвычайного положения.
Глава государства призвал задействовать безработную молодежь в текущих противопаводковых, весенне-полевых, строительных и других работах с соответствующей оплатой в рамках программы "Дорожная карта занятости".
По мнению Касым-Жомарта Токаева, в кризисных условиях особое значение имеет каждое работающее предприятие, каждое рабочее место. В этой связи фискальным органам поручено пересмотреть методы работы с акцентом на профилактику, исключив на период кризиса любые факты давления на предпринимателей.
Кроме того, на особый контроль должна быть взята работа по пресечению слухов и провокационной информации.
"На передовой сегодня стоят наши граждане – врачи, полицейские, другие специалисты, которые не знают выходных, редко видят свои семьи, подвергают себя огромному риску. Но, несмотря на это, в полной мере выполняют свой гражданский и служебный долг. Искренне благодарю вас. Правительству и акиматам поручаю изыскать дополнительные средства и обеспечить выплату премии в размере 1 должностного оклада врачам, полицейским и другим специалистам, задействованным в мероприятиях по борьбе с коронавирусом", - сказал Президент.
На период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней, Глава государства считает необходимым приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения, пострадавшего от кризисных явлений.
Касым-Жомарт Токаев поручил начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, в размере 1 МЗП (42 500 тенге) казахстанцам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения. В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллионов граждан.
"Поручаю Госкомиссии выработать эффективный и прозрачный механизм выплат. Охват конкретных получателей будет определяться специально созданными региональными штабами с участием общественности и НПП "Атамекен". В то же время бизнес, включая МСБ, также должен принимать меры по сохранению рабочих мест, неувольнению сотрудников", - уточнил Глава государства.
Президент считает недопустимой ситуацию, когда недобросовестные люди пользуются непростой ситуацией и стремится нажиться на населении, занимаясь спекуляцией. Для предотвращения подобных фактов он потребовал принять меры по обеспечению снабжения всех населенных пунктов.
"Для систематизации этой работы требуется утвердить объективно необходимый перечень социально значимых товаров, по которому мы введем государственное регулирование цен. Во всех областях и городах у нас достаточно продовольствия и товаров первой необходимости. Каждому акиму региона необходимо наладить реальный учет наличия товаров первоочередного спроса", - дал указание руководителям областей Касым-Жомарт Токаев.
Президент также поручил расширить доступ к мобильной связи и интернету, особенно к образовательным ресурсам, социальным сетям и мессенджерам. На период ЧП в случае возникновения задолженности предоставление услуг связи должно быть продолжено.
Кроме того, Государственная комиссия должна выработать системные общереспубликанские меры по снижению оплаты коммунальных услуг.
Значительная часть выступления была посвящена защите предпринимательства.
"Одним из действенных механизмов поддержки станет приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждения по всем кредитам малого и среднего бизнеса, пострадавшего от складывающейся негативной ситуации. Поручаю также разработать комплекс мер по налоговому стимулированию деловой активности и обеспечению стабильности цен. Поручаю предоставить МСБ отсрочку по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени", - сказал Глава государства.
Министерству финансов поручено усилить контроль за выполнением госорганами договорных обязательств в рамках осуществления госзакупок. Все выплаты по фактически оказанным услугам и работам должны быть осуществлены в течение 5 дней. Госорганы и квазигоскомпании не должны взимать штрафные санкции и включать поставщика в реестр неблагонадёжных поставщиков. В кратчайшие сроки будет сформирован реестр отечественных товаропроизводителей и введен специальный режим государственных закупок.
Еще одним инструментом поддержания деловой активности и занятости должна стать специальная программа "Дорожная карта занятости".
Для стабилизации обменного курса тенге Президент поручил Национальному банку, Правительству и руководству квазигосударственных компаний обеспечить обязательную продажу субъектами квазигосударственного сектора части своей экспортной выручки на валютном рынке страны.
"Управление государством в настолько непростой ситуации должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя ответственность и принимать сильные, смелые, эффективные решения. Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – пришло время работать в ином режиме. Те, кто не понимают остроты текущего момента и попытаются действовать по старинке с подстраховкой "как бы чего не вышло", должны освободить место", - заявил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что помимо оперативных мер, Правительству и акимам предстоит разработать и принять системные подходы с расчетом на жизнь после стабилизации ситуации.
"Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Все возможности, резервы у нас имеются. Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать. Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн тенге или 10 млрд долларов", - сказал Президент.
В завершение своего выступления Глава государства призвал всех казахстанцев проявить солидарность, извлечь уроки из непростой ситуации и искать новые системные подходы, которые потребуются после стабилизации ситуации.
"У любого кризиса есть две стороны. С одной стороны, он, конечно, представляет собой серьезную угрозу, но, с другой, – открывает новые возможности. Эпидемия и кризис – это явления временные, преходящие. Цель, которая стоит перед нами, – максимально использовать открывающиеся возможности для того, чтобы благополучно выйти из кризиса и стать более сильными. Уверен, что каждый из нас ответственно отнесется к исполнению своих обязательств, и мы в кратчайшие сроки сумеем преодолеть все трудности!" – заключил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе заседания были заслушаны отчеты Премьер-министра Аскара Мамина, председателя Национального банка Ерболата Досаева о ситуации, заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, министра здравоохранения Елжана Биртанова, акима Нур-Султана Алтая Кульгинова и акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.
С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь
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