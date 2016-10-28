​Уверенная динамика

Во время беседы Г. Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан готовится встретить 25-летний юбилей Независимости. Наша страна за столь короткий по историческим меркам период добилась значимых результатов, и сегодня перед Казахстаном стоит новая цель – войти в число 30 наиболее развитых государства мира. Для достижения этой задачи Президент инициировал масштабную программу реформирования государства, последовательная реализация которой ведется в рамках Плана нации «100 конкретных шагов».

Государственный секретарь отметила, что Германия является ключевым партнером Казахстана в Европейском союзе. В следующем году исполнится 25 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами.

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы экономического, социально-культурного взаимодействия между Казахстаном и Германией. Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития торгово-экономических и инвестиционных связей. Товарооборот между РК и ФРГ за январь – август 2016 года составил 1,2 млрд долларов. В настоящее время казахстанская сторона и ведущие немецкие компании LANXESS, GEA, BASF, DACHSER, BAYWA ведут активные переговоры по запуску инвестпроектов в области строительства, химии, фармацевтики, машиностроения, энергетики, сельхозпереработки, металлургии и транспортной логистики.

С. Пфайфер подчеркнула, что Германия готова развивать сотрудничество с Казахстаном также в сфере информационных технологий, медицины, делиться своим опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Особое внимание в ходе встречи в Акорде было уделено реализации Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и ЕС. Госсекретарь призвала немецкую сторону к скорейшей ратификации этого документа.

В ходе встречи также обсуждены вопросы всестороннего продвижения женщин и реализации Целей устойчивого развития ООН. Гендерный аспект обсуждался, в частности, в контексте стимулирования и поддержки предпринимательской активности женщин. Здесь у Германии, как рассказала С. Пфайфер, есть хороший опыт – около 50% субъектов МСБ в этой стране основаны или руководятся женщинами.

Государственный секретарь также рассказала о подготовке к проведению Международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Как напомнила Г. Абдыкаликова, уже определена дата открытия Национального павильона Германии – 12 июля 2017 года, и в этот день Казахстан ожидает участия высоких гостей из ФРГ.

В завершение встречи Государственный секретарь поблагодарила С. Пфайфер за содействие в укреплении диалога и взаимопонимания между Казахстаном и Германией.

Депутат бундестага в свою очередь подчеркнула, что почти 25 лет назад Казахстан стал для Германии надежным партнером и ФРГ стремится к дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной – как на двустороннем уровне, так и в формате Евросоюза.