​Уверенная победа

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В турнире, посвященном памяти первого президента Чеченской Рес­публики Ахмат-Хаджи Кадырова, приняли участие спортсмены со всего мира, в том числе и единственная представительница нашей страны – победительница чемпионата Казах­стана по боксу среди девушек Мария Агапова.

Павлодарская спортсменка одержала уверенную победу над титулованной соперницей из России Анастасией Горожанцевой. По результатам 15 минут поединка судьи отдали предпочтение нашей землячке. Для Марии эта победа стала второй в профессиональном ММА.

– В первой пятиминутке соперница едва не «задушила» меня, захватив шею. Еще немного, и я бы сдалась, но не позволила себе сделать этого. Почти бессознательно сумела изменить позицию в борьбе на более выгодную для меня. Свою победу я посвящаю родному Павлодару и всем жителям города, – отметила Мария.

21 августа чемпионка примет участие в грандиозном турнире, который пройдет в Павлодаре. Сюда приедут представители различных боевых школ России и Кыргызстана. 

