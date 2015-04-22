Уверенная поступь трубного Статьи 537 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

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Запущенное в 2010-м в рамках стратегии индустриально-инновационного развития РК новое производство еще более ускорило развитие экономики региона и улучшило благосостояние жамбылцев, обеспечив своей продукцией стройиндус­т­рию, газовые сети низкого и среднего давления, систему водоснабжения и мощно поддержав многочисленные проекты капельного орошения, пользующегося симпатиями сельхозпроизводителей.



Потребители из Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызыл­ординской, Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей сразу же высоко оценили газопроводные и водопроводные, технические и сантехнические, цельные и рулонные трубы диаметром от 20 до 450 мм, изготовленные экструзионными германскими промышленными линиями из гранулированного южно-корейского полиэтилена нового поколения марки 100. Изделия из него крепче стали, сейсмоустойчивы, не боятся коррозии и морозов, не подвержены действию блуждающих токов и обеспечивают стопроцентную чистоту воды. Небольшой вес значительно облегчает монтаж даже в очень стесненных условиях.



Отсутствие же стыковых раструбных соединений, особенно при смещении грунта в болотистых поч­вах, практически исключает аварии. А отсутствие налета на внутренней поверх­ности сохраняет пропускную способность труб на протяжении всего срока эксплуатации (не менее 50 лет).



Уже с первого дня работы предприятие взяло курс на расширение ассортимента. Через три месяца после открытия к трубам диаметром от 20 до 160 мм прибавились изделия диаметром 110–450, а в апреле 2011-го здесь освоили выпуск 400–1 000 мм труб и оборудования, производящего полиэтиленовые фитинги для подземных бесканальных и надземных систем теплоснабжения, нефтепроводов и технологических трубопроводов различного назначения.



Еще через год впервые в Казахстане завод начал выпус­кать полиэтиленовые водоводы диаметром 16 мм для капельного орошения. Созданные по современной технологии, они появлялись на свет с уже готовыми отверстиями для установки капельниц. Новая линия, которую обслуживали 13 специалистов, ежеминутно выдавала 80 м продукции. Этого было достаточно, чтобы обеспечить не только жамбылских садоводов и огородников, но и помочь аграриям соседних – Алматинской и Южно-Казахстанской областей, пользовавшихся дорогостоящими и ничуть не лучшего качества турецкими, израильскими и китайскими изделиями.



Почти пятикратно уменьшая расход воды и энергии, а норму внесения минеральных удобрений – в 3–4 раза в сравнении с традиционными способами полива, капельное орошение позволяет получать хорошие урожаи даже при сильной засухе.



Чтобы обеспечить всех желающих новой технологией, завод разрешил крестьянским хозяйствам оплачивать сразу только 20–30% стоимости труб. Остальное они могут отдать, получив государственные субсидии, или после реализации урожая.



Сегодня в коллективе Таразского трубного – 170 человек, в основном это местные жители, обученные на головном предприятии в Астане. Но заводчане научились не только изготавливать свои замечательные "вечные" трубы, ежегодно выдавая на-гора 3,5 тыс. тонн продукции, но и, учтя многочисленные пожелания потребителей, стали сами строить газотрассы и водоводы. Этим с успехом занимается специально созданное монтажное подразделение предприятия.