Уверенная поступь Жетысу

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Ознакомление с текущей ситуацией в социально-экономической сфере Семиречья Президент страны начал прямо в аэропорту Талдыкоргана. Главу государства проинформировали о проводимой работе по обновлению взлетно-посадочной полосы, перспективах развития воздушной гавани и инфраструктуры туризма региона. На объекте завершено устройство дорог, сетей связи и электроснабжения, заменено светосигнальное оборудование. Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом реконструкции зданий аэропорта и аэровокзала. Воздушная гавань обслуживает в среднем 600 авиарейсов в год, или 26,5 тыс. пассажиров.

Следующим пунктом в рабочей программе Президента стало одно из крупных крестьянских хозяйств в Ескельдинском районе. Перед взором гостей предстали свекольные, соевые и картофельные плантации, раскинувшиеся на огромной площади – 75 га. Как сообщил руководитель фермы Герман Нам, третья часть поливных земель отведена под возделывание сахарной свеклы, в прошлом году урожайность корнеплода составила 350 центнеров с гектара. Ежегодно аграрии выращивают около 5 тыс. тонн сельхозкультур, которые реа­лизуют населению, а также закладывают в собственное овощехранилище.

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Обсудив виды на урожай, Глава государства осмотрел парк современной техники, имеющейся в активе хозяйства, а затем ознакомился с выставкой самых значимых аграрных проектов, реализуемых в Жетысу. Представители местных властей доложили о темпах развития агропромышленного комплекса и принимаемых мерах по возрождению ряда базовых отраслей Алматинской области: свекловодства, производства кукурузы и апорта. Так, за последние годы значительно увеличены посевы сахарной свеклы, растут площади яблоневых садов, проводится работа по созданию крупных сельхозкооперативов.

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По информации заместителя акима области Серикжана Бескемпирова, фермеры получают весомую поддержку государства в виде субсидий, семян, удобрений и техники. Выслушав докладчика, Нурсултан­ Назарбаев­ отметил, что в настоя­щее время изменен подход к государственному субсидированию сельского хозяйства.

– Основной посыл всех моих обращений к аграриям заключается в необходимости субсидирования производительности труда, то есть средства будут выделяться на производство конечного продукта, – подчерк­нул Президент. – Необходимо развивать сельхозкооперацию, загружать мощности действующих мясокомбинатов и других перерабатывающих предприя­тий. Здесь имеются большие резервы для роста.

Особое внимание Главы государства привлекла презентация электронной карты земельного фонда Жетысу, в ходе которой он подробно интересовался, сколько в регио­не имеется неиспользуемых участков. Президент напомнил, что Генеральной прокуратуре дано строгое поручение о возврате в государственную собственность пустующих сельхоз­угодий. Осмотрев продукцию Жаркентского крахмалопаточного завода, мясокомбината MPS, молочного завода «Адал» и верблюдоводческого хозяйства «Даулет-бекет», Нурсултан­ Назарбаев­ побеседовал с аграриями региона и пожелал успехов в работе.

Рабочая поездка продолжилась в горняцком Текели, где Президенту доложили о ходе реализации проекта по добыче и переработке железной руды с получением передельного чугуна с использованием инновационной технологии. Эта работа проводится на базе Текелийского горно-перерабатывающего комплекса, проект включен в региональную Карту индустриализации.

Затем кортеж Главы государства направился в областной центр, где состоялось ознакомление с рядом социальных и культурных объектов, открывшихся в нынешнем году. В частности, Нурсултан Назарбаев встретился с работниками многопрофильной городской больницы, которые выразили поддержку проводимой в стране политики и поблагодарили Президента за особое внимание, оказываемое сфере здравоохранения. Учреждение, рассчитанное на 300 койко-мест, оказывает стационарную, стационарозамещающую и высокоспециализированную медицинскую помощь. Клиника оснащена новейшим медицинским оборудованием. В ходе встречи Президента проинформировали о ключевых направлениях развития системы здравоохранения области и ходе реализации соответствующих государственных программ.

Во Дворце школьников Талдыкоргана Глава государства осмотрел кабинеты биологии, физики, выставку технического творчества, зал хореографии, большой концертный зал, а также ознакомился с экспозицией картин художественной галереи. Вниманию Президента были представлены вокальные и танцевальные концертные номера.

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Тепло побеседовав c детьми и их родителями, Нурсултан­ Назарбаев пожелал творческих успехов и благополучия, а также подарил Дворцу школьников комфортабельный автобус. К слову, уникальное здание площадью более 13 тыс. кв. м построено совсем недавно. В нем созданы все условия для развития подрастающего поколения: работают мастерские, лаборатории, музей, медиатека, студия звукозаписи и обсерватория.

Среди новостроек Талдыкоргана особое место занимает центр обслуживания молодежи, где также побывал Президент. Деятельность учреждения охватывает широкий круг вопросов жизнедеятельности молодежи, включая оказание помощи подросткам из неблагополучных и малообеспеченных семей. Глава государства осмотрел многофункциональный зал, где ознакомился с генеральным планом развития городов Талдыкоргана и Нуркента, а также комплексным проектом градостроительного развития Жаркент-Хоргосской агломерации. Здесь же представители акимата области проинформировали Нурсултана­ Назарбаева­ об основных направлениях молодежной политики и ходе реализации ключевых государственных программ.

Заключительным пунктом поездки Президента стал парк «Жас­тар» – еще одна из достопримечательностей города. В разбитой недавно уютной парковой зоне в праздничные дни уже проводятся различные культурно-массовые мероприятия. Ознакомившись с ходом работ по реконструкции и благоустройству парка, Глава государства обратил внимание на важность создания максимально благоприятных условий для отдыха горожан и гостей областного центра.

В парке состоялась встреча Нурсултана Назарбаева­ с представителями местной общественности.

– Приграничное расположение области обуславливает необходимость развития транспортно-логистической и электроэнергетической отрас­лей экономики, – сказал Президент. – На сегодня благодаря реализации государственных программ и четкому исполнению акимом области моих поручений эти отрасли динамично развиваются. Нельзя не отметить и успехи региона в выполнении социальных проектов. Вместе с тем считаю, что одним из важных достижений нашего народа за годы независимости является сохранение мира и межэтнического согласия. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе.

В свою очередь талдыкорганцы поблагодарили Лидера нации за внимание к Алматинской области и эффективную государственную политику, направленную на повышение благосостояния населения.

На состоявшемся затем брифинге для журналистов Глава государства подвел итоги своей рабочей поездки в регион. Президент особо подчеркнул, что данные им в 2014 году поручения своевременно исполняются.

– Алматинская область – один из красивейших регионов нашей страны и основной производитель целого ряда сельскохозяйственных культур, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Наблюдается значительное улучшение в благоустройстве города, Талдыкорган преображается на глазах. Введение новых объектов социальной инфраструктуры – это замечательный подарок для горожан в преддверии 25-летия Независимости нашего государства.

Президент выразил уверенность, что дальнейшая реализация индустриальной программы и программы «Нұрлы жол» будет способствовать росту нашей экономики и, соответственно, повышению уровня жизни населения.

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