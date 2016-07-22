​Уверенной поступью к новым вершинам

И инновация, и коммерция

Доктор философии (PhD) в области биохимии и молекулярной биологии, академик КазНАЕН, профессор International University of Vienna, Школы наук и технологий АОО «Назарбаев­ Университет». Образование – Мос­ковский государственный университет им. М. Ломоносова, аспирантура Института молекулярной генетики РАН, докторантура одного из самых крупных университетов США – Texas AM University. Беглый взгляд на резюме Ерлана Раманкулова предварительно сформировал определенный образ серьезного ученого, с головой ушедшего в область научных интересов.

Примерно с таким настроем я отправилась в Нацио­нальный центр биотехнологий, однако встреча с его руководителем развеяла мои предположения: я увидела перед собой очень коммуникабельного, доброжелательного, открытого для общения и весьма разностороннего человека, готового говорить часами не только о биохимии и генной инженерии, но и о многих других интересных вещах. В прош­лом месяце Ерлану Раманкулову исполнилось 49 лет, у казахов этот возраст называют мушели жас, связывая его с особенностями перехода из одного 12-летнего цикла в другой. Однако наш герой, стоило мне напомнить об этом факте, отнесся к нему довольно скептически, с улыбкой признавшись, что узнал об этом буквально… за несколько дней до дня рождения.

Разговор в стенах Нацио­нального центра, который Е. Раманкулов возглавляет с 2005 года, начался с рассказа о самом здании. В новое, прос­торное, отвечающее всем сов­ременным требованиям помещение организация заселилась в прош­лом году, и сегодня это крупнейший научный центр с лабораториями, высокотехнологичным оборудованием и высококвалифицированным кадровым потенциалом. По словам руководителя, создание подобного центра стало для казахстанской науки огромным шагом вперед.

Задачу здесь ставят конк­ретную – создание инновационных технологий для перехода в следующий индуст­риальный передел. Это слово ученый в ходе беседы упоминал не раз – в контекс­те определения уровня диверсификации экономики.

– Сейчас Казахстан живет в стадии четвертого передела, шаг за шагом улучшая показатели по разным направлениям. Глава государства и Правительство прикладывают очень много усилий для диверсификации экономики, тем самым обеспечивая переход на следующие стадии развития экономики. Даже по таким общесоциальным парамет­рам, как продолжительность жизни, мы за 10 лет вырвались далеко вперед, и сегодня этот показатель превышает 70 лет, – говорит Ерлан Мирхайдарович.

Биотехнология с ее громадными возможностями и перс­пективами рассматривается как один из верных способов выхода на новый уровень развития. Ведь это не только наука, основанная на растительных, животных и человеческих клетках, но и разработка инноваций и их дальнейшая коммерциализация. В развитых странах эта отрасль стала ведущим сектором экономики и уже начинает опережать компьютерные и IT-технологии как по обороту, так и по капитализации. Казахстан сегодня находится на пути к этому. Как показывает время, на верном пути.

– У нас молодая страна. Нау­ка, соответственно, тоже, и она динамично развивается благодаря проводимой государством научно-технической политике. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть на переднем крае, не отставать от передовой части мира. Одна из наших функций – создавать зоны компетенций, которые помогут завт­ра быст­ро воспринять те или иные новейшие технологии, адаптировать их к нашим отечест­венным условиям и уметь использовать их во благо человека, – говорит ученый.

Не думайте о клетках свысока

Сегодня научные исследования вышли на очередной виток развития. Под руководством Е. Раманкулова НЦБ активно участ­вует в госпрограммах и проектах, таких как «Создание диаг­ностических препаратов и вакцин на основе использования молекулярно-генетических методов для обеспечения ветеринарной безопасности на 2015–2017 годы», «Промышленные биотехнологии на 2014–2016 годы». Среди основных направлений, по которым ведутся научные разработки, – медицина, охрана окружающей среды и перерабатывающая, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Более 2 тысяч новых генетических линий пшеницы, новые сор­та яровой мягкой пшеницы («Казахстан» и «Акорда»), устойчивые к грибковым инфекциям, сорт картофеля «астаналық» – вот лишь часть разработок, созданных в стенах научного учреждения.

Не так давно ученым НЦБ поступил заказ из Минсельхоза провести генетическую экспертизу племенных животных, подтверждение породы которых становится требованием времени. Бычкам вручают «паспорта» не ради прихоти хозяев. Дело в том, что «породистые», с доказанной высокой продуктивностью животные оцениваются в разы дороже, принося немалую прибыль хозяйствам.

– Здесь мы должны конкурировать со множеством зарубежных компаний и давать надежные результаты, – продолжает директор учреждения. – Если мы умеем это делать, мы должны это делать у себя.

Ну а что же медицина, традиционно одна из самых нау­коемких и требую­щих непрерывного развития биотехнологий? За последние годы ученые цент­ра разработали целый ряд методов, технологий и препаратов для лечения тех или иных заболеваний. Один из них – эритропоэтин в таблетках для лечения тяжелых форм анемии. Или клеточный препарат «искусственная кожа» для лечения ожогов III–IV степеней, который в 2011 году был запатентован и признан Мин­юстом РК изобретением года.

Описание действия этого медицинского продукта ученый делает с оговоркой: идея не наша, но мы его сделали с нуля. После прохождения успешных испытаний этим препаратом уже пролечено более 100 больных в НИИ травматологии и ортопедии в Астане, Республиканском научном центре неотложной медпомощи. Эффект превзошел все ожидания.

– Мы увидели, что заживление ран происходит в 2 раза быстрее, – рассказывает Е. Раманкулов, приводя в пример случай с пожарным, который после получения обширных ожогов долго не мог восстановиться. Применение бионовинки в виде аэрозоля, помогаю­щего организму наращивать кожу, буквально поставило пострадавшего на ноги. Вскоре он начал ходить и, не сдерживая слез, благодарил ученых…

Большой сектор медицинских технологий относится к генетике, в котором отечест­венные ученые достигли значительных успехов. Сейчас, по мнению собеседника, медицина входит в персонализированную стадию свое­го развития, и не за горами то время, когда врач будет назначать пациенту препараты, беря во внимание не только его вес, пол и возраст, но и… показатели метаболизма, основанные на результатах генетического анализа. Не так давно в цент­ре разработали диагностическую панель, позволяющую рассчитать индивидуальную дозу лекарственных средств, снижающих риск тромбообразования.

Не биология, так химия

В ходе беседы с Ерланом Раманкуловым, которая длилась более полутора часов, понимаешь, насколько же интересен и безбрежен мир науки. Темы, вокруг которых шел разговор, были самые разные: начиная от финансирования казахстанской науки до новых панацей современной медицины. К примеру, стволовые клетки, которые сегодня научились делать из таких тривиальных тканей организма, как жировая. В будущем у человечества есть большой шанс с их помощью отодвинуть старость и победить сложнейшие болезни, в том числе сердечно-сосудис­той, нервной систем, восстановить хрящевую и костную ткани. Ученым лаборатории уже удалось получить маркеры некоторых стволовых клеток и ввести их в обычные клетки человека. Однако в этом направлении, считает доктор, необходимо двигаться предельно аккуратно, поскольку есть риск размножить их неправильно и дать толчок индуцированию раковых клеток.

Нельзя было обойти вниманием и пресловутую тему генно-модифицированных продуктов, в понимании обывателя ассоциируемых со знаком «минус». По этому поводу интересно было узнать точку зрения доктора наук, немного отличную от общепринятой. ГМО, хотя и несут определенную угрозу биоразнообразию, для человека не представляют никакой опасности, уверен он, а тот ажиотаж, возникший в свое время с использованием этих образований в пищевой промышленности, имеет не более чем коммерческую подоплеку.

Нельзя не учесть того, что развитие современных биотехнологий невозможно представить без разработок новых генетических линий, исследований не только медицинских, экологических, но и биоинженерии растений и микроорганизмов. В этом плане генную модификацию нужно рассмат­ривать с позиций ее преимуществ и рентабельности получаемой в результате продукции. Не так давно в стенах лаборатории центра создали ГМО-хлопок, то есть в традиционный казахстанский хлопок сорта «Туркестан» был введен бактериальный ген устойчивости к гербициду, широко используемому в сельском хозяйстве.

Таким образом сорт был значительно улучшен, и в итоге можно говорить о повышении урожайности важной сельскохозяйственной культуры, а следовательно, и конкурентоспособности оте­чественных хлопкоробов. И главный момент – теперь нет необходимости заказывать подобные технологии в зарубежных компаниях: имею­щийся потенциал научного учреждения позволяет отвечать необходимым внутристрановым зап­росам.

Говоря о генно-модифицированной продукции, директор НЦБ обращает особое внимание и на другой факт: за более чем 30 лет использования ГМО в США, к примеру, не было ни одного прямого доказательства вреда таких продуктов. Поэтому говорить однозначно, что это плохо, по крайней мере преж­девременно.

Между тем, считает он, люди не задумываются о куда больших опасностях, тая­щихся в самой, казалось бы, обычной еде, имеющей долгий срок хранения, полуфабрикатах, колбасах, консервах, густо сдобренных консервантами и стабилизаторами. Или в плодоовощной сельхозпродукции, содержащей в себе гербициды и пес­тициды. Риск нанести вред здоровью в этом случае гораздо больший, нежели в случаях с ГМО.

Next Bio

Сегодня НЦБ отличает солидный кадровый состав из 340 высококвалифицированных специалистов, среди которых 12 докторов и 61 кандидат наук, 2 PhD, 4 доцента, 12 профессоров и 1 академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Здесь заботятся и о будущей научной смене, с этой целью совместно с минис­терством разрабатывают PhD-программу, чтобы обу­чать уже в стенах научного центра докторантов и магист­рантов.

– Для детей во Дворце школьников ведем кружок Next Bio, где работают full-time три сотрудника нашего центра. Ежегодно проводим областные олимпиады для школьников, стараемся их стимулировать к занятиям, и если в их глазах зажигается огонек интереса к нау­ке – с такими можно работать дальше, – говорит Ерлан Мирхайдарович и подчеркивает: – Хотим растить свои кадры.

…Не могла удержаться от вопроса об его отношении к религии, на что ученый отвечает коротко:

– Я атеист. Во что верю? Верю в общечеловеческие моральные принципы, которым никто не должен изменять.