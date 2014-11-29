Статьи Уверенные шаги в будущее Вадим МАХИН, Алматы

Состоялись встречи с преподавателями и студентами Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в акимате Алматы, а также в коллективе АО «Казахтелеком». Министр подчеркнул, что Президент Нурсултан Назарбаев объявил о новой экономической политике, которая направлена на повышение конкурентоспособности, производительности, улучшение структуры экономики, ее способности производить новые товары и услуги.



В документе запланированы к реализации важнейшие проекты с конкретными источниками финансирования. Первый шаг уже сделан в феврале нынешнего года. Глава государства для поддержки экономического роста и занятости в 2014–2015 годы принял решение о выделении из Национального фонда одного триллиона тенге – 6 млрд. долларов. С 2015 по 2017 год в целях реализации политики «Нұрлы жол» будет выделяться по 3 млрд. долларов ежегодно.



– Новые инвестиции из Национального фонда направляются в первую очередь на развитие транспортной, энергетической, индустриальной и социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, – отметил Е. Досаев.



Он сообщил, что Правительство уже приступило к большой и ответственной работе по реализации 7 основных направлений развития экономики в соответствии с Посланием Главы государства. Большое значение придается развитию как транспорт­но-логистической, так и индустриальной инфраструктуры страны.



В Послании, например, отмечена необходимость завершения строительства инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».



– Это позволит привлечь порядка 1,5 триллиона тенге инвестиций для выпуска экспортоориентированной полимерной продукции, создать более 20 тысяч рабочих мест на этапе строительства и порядка 1,5 тысячи постоянных рабочих мест в период эксплуатации, – пояснил Ерболат Досаев.



Министр также подробно рассказал о развитии энергетической, социальной и жилищной инфраструктуры, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержке малого и среднего бизнеса.