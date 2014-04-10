Уверенный дебют
Спорт
Серебряный призер чемпионата Казахстана в первом матче предварительного этапа нанес поражение команде Green Dragon (Гонконг) – 3:0 (25:16, 25:17, 25:20). Следующая игра – с чемпионом Туркменистана Migrasiya, проигравшим на старте волейболистам Катара (1:3).
«Конденсат-Жайыкмунай» отправился в Манилу в таком составе: Антон Кузнецов, Роман Хандролин, Данияр Нурмуханбетов, Евгений Гоф, Владимир Прокофьев, Виталий Вориводин, Петр Чурзин, Михаил Пономаренко, Максим Самарин, Мирлан Бадашев, Айдын Адильбеков, Руслан Шевцов. Главный тренер уральской команды – Игорь Никольченко.