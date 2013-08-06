Уверенный настрой машиностроителей

С докладом о развитии отечественного машиностроения выступил первый вице-министр индустрии и новых технологий РК Альберт Рау, который заявил, что в отрасли прослеживается положительная динамика роста и есть большой потенциал для более ускоренного развития.

– Объем производства в отрасли за первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го вырос в номинальном выражении с 277,5 до 367,1 миллиарда тенге. По году можем выйти на 5 миллиардов долларов США, – сообщил А. Рау. – Наблюдается увеличение доли машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности: за шесть месяцев 2013 года доля отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2% и составила 13,2%.

По словам спикера, очевиден и рост производства по отдельным видам продукции. В частности, в первом полугодии текущего года произведено 45 дизельных локомотивов с ростом в 1,6 раза, производство автомобилей выросло в 2,2 раза – более 16 тыс., в нефтегазовом машиностроении рост составил 31%, в горнорудном – 12%.

– Осуществляется государственная поддержка отрасли. На сегодня 15 предприятий вошли в программу «Производительность-2020». В рамках Карты индустриализации реализуется 57 проектов на общую сумму порядка 197 миллиардов тенге, – отметил докладчик.

А. Рау предложил рассмотреть вопрос введения государственного субсидирования потребительских кредитов на покупку автомобилей отечественного производства, назвав это очень хорошим инструментом.

– Поэтому просили бы госорганы этот вопрос рассмотреть, – обратился вице-министр.

О сегодняшнем дне машиностроения как об одной из самых динамично развивающихся отраслей в стране также доложил и председатель правления Союза машинострои­телей, депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев. По его словам, за три года реализации программы ФИИР уровень производства в отрасли вырос в 2,5 раза. В 2012 году он составил 657 млрд. тенге, в нынешнем году по прогнозам объем составит 800 млрд. тенге, а к 2015 году ожидаем, что превысит за 1 трлн. тенге. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны государства, принятию госпрограммы индустриального развития и вкладам самих машиностроителей, отметил он.

– Сейчас у нас есть все необходимое для еще большей активизации крупного машиностроения, и сделать его одним из основных направлений промышленности нам по силам. Мы благодарим Главу государства за поддержку, которая оказывается нам все эти годы, – сказал в заключение М. Пшембаев.

Подводя итоги встречи, Серик Ахметов отметил, что сегодняшние показатели развития машиностроительной отрасли свидетельствуют об эффективности проводимой государством политики. Вместе с тем работа в данном направлении должна быть продолжена.

В связи с этим глава Правительства поручил Министерству индустрии и новых технологий совместно с Союзом машиностроителей рассмотреть вопросы создания конструкторского бюро по производству электротехнической продукции и разработке механизма возмещения затрат на освоение производства новых видов машиностроительной продукции.

Премьер-Министр также поручил рассмот­реть вопросы разработки законопроекта «Об офсетной политике» и отраслевой программы развития машиностроения до 2020 года с учетом задач, поставленных во второй пятилетке ГП ФИИР.

– Глава государства внимательно следит за развитием машиностроительной отрасли. В рамках ФИИР появляются новые производства, отрасли, конкурентоспособные виды продукции. Правительство со своей стороны готово продолжать поддерживать отрасль, – заключил Премьер-Министр РК, поблагодарив машиностроителей за активную позицию, и пожелал дальнейших успехов в развитии производства.

Гуляим ШАЙКУЛОВА