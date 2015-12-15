Мы уже сообщали о том, что в первый день турнира, проходившего в городе Хомутове, наша команда обыграла хозяев площадки – сборную Чехии (3:1). Казалось, дело сделано, ведь именно эта игра считалась для земляков решающей. Но оказалось, что спешить с выводами и заранее праздновать успех – не лучшее занятие во время спора примерно равных по силам соперников. Уже в следующем матче это было продемонстрировано в полной мере. Наша команда сыграла вничью со словенцами (2:2), показав при этом менее интересную и с большим количеством ошибок игру.

В воскресенье казахстанцы встречались с занимавшей последнее место в группе командой Франции. И вот очередной урок, полученный нашими спортсменами. Казалось бы, начали они за здравие, забив уже на 1-й минуте красивый гол (Даурен Нургожин). Теперь следовало успокоиться, подержать мяч, разыгрывать комбинации до верного. Но нет – сует­ливость, неточность в передачах, невезение при завершении атак... Видно ж было, что по классу французы уступают нашим ребятам, но казахстанцам то не хватало миллиметров, чтобы поддеть мяч носком и протолкнуть его мимо голкипера, то сантимет­ров, чтобы попасть в створ ворот в выгоднейших ситуациях.

Ну а когда дело коснулось наших ворот, то тут предательски против казахстанцев сыграло правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Причем носком срезал мяч в ворота Игиты не кто-то из французов, а наш же защитник Лео. И все же первая половина игры завершилась с тем же счетом, что и в поединках с чехами и словенцами – 2:1 в пользу команды Казахстана.

Наши игроки поняли, что сегодня красиво завес­ти мяч в ворота соперников, подправить его, когда нужно, сыграть тонко им не удастся, редко кому счастливый день выпадает на 13-е число. И тогда они стали обстреливать ворота французов со всех подряд дистанций, в чем и нашли свое счастье. Итоговый результат – 4:2 в пользу казахстанской сборной. Голы в этом матче забили Даурен Нургожин (2), Серик Жаманкулов и Дуглас.

Наша команда заняла первое место (7 очков), на втором – сборная Словении (5), также пробившаяся в плей-офф отбора на чемпионат мира. В феврале будущего года казахстанцы и словенцы узнают своих следующих соперников. А пока еще раз назовем имена игроков сборной РК, победившей в Хомутове. Это вратари Игита («Кайрат») и Григорий Шамро («Инжу», Актобе), полевые игроки Динмухамбет Сулейменов (капитан команды), Серик Жаманкулов, Михаил Першин, Чингиз Есенаманов, Дау­рен Нургожин, Дуглас и Лео (все – «Кайрат»), Александр Довгань, Павел Таку, Николай Пенгрин и Александр Гребонос (все – «Астана-Тулпар»).