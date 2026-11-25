С убедительной победы женская сборная Казах­стана­ по ганд­болу начала выступление на домашнем XXI чемпионате Азии, который спус­тя 16 лет вновь проходит в Алматы. В стартовом матче группы B подопечные Марины Пикаловой разгромили команду Австралии со счетом 37:18 (пос­ле первого тайма – 18:8) и заработали первые два очка. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Кристина Степанова, забросившая семь мячей, еще по пять голов на счету Аиды Жапаровой и Ирины Хасахановой.

Всего в турнире, который продлится до 3 декабря, участвуют 10 сборных. Нашими соперницами по группе B также являются команды Южной Кореи, Индии и Узбекистана, а в квинтете A выступают Япония, Китай, Иран, Гонконг и Таиланд. Соревнования служат отбором на чемпионат мира – 2027 в Венгрии, путевки на который получат четыре лучшие команды. Во втором туре казахстанки сыграют с Индией.

Напомним, Алматы принимает первенство в третий раз: в 2002-м и 2010-м годах родные стены приносили нашей сборной золото Азии.