Уверены в своем будущем

Важность этих прос­тых ценностей начинаешь особенно ценить и понимать, когда где-то происходят конфликты, вместо диалога и стремления услышать и понять друг друга летят камни, а то и пули. Мне больно, что сегодня в Украине, на моей исторической родине, пролилась кровь. Майдан развел людей по разные стороны баррикад, что просто недопус­тимо в стране, исповедующей демократические ценности и принципы.

Я очень надеюсь, что, глядя на ситуацию в Украине, все мы усвоим для себя урок и сделаем выводы в пользу умения твердо отстаивать свои права с помощью толерантности, солидарности и стремления жить в мире и дружбе. На фоне событий, происходящих в дружественной нам стране, казахстанцы особенно должны ценить мир и согласие, ставшие краеугольным камнем межнациональной политики в Казахстане и основой для социально-экономического развития.

Алексей ДРОБОТ,

президент украинского культурного центра,

Южно-Казахстанская область