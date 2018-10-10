​Увидеть мир другим и разным

В ПЕРЕПЛЕТЕНИИ КУЛЬТУР

Выставка, где представлены работы казахстанских художников Лейлы Махат и Каната Нуртазина, собрала любителей современного искусства. Среди почетных гостей – заместитель председателя Сената Парламента Бектас Бекназаров, сенатор Тулеубек Мукашев, творческая интеллигенция столицы.

Как отметил на вернисаже директор Международного цент­ра культур и религий Айдар Абуов, выставка приурочена к проведению в Астане VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

– Посвящая свои творения темам казахской степи, истории, многообразию культур, художники вносят вклад в процессы духовного просвещения и укреп­ления межконфессионального согласия, – отметил он.

– Мы широко смотрим на мир и открыты для всех новых течений и веяний. При этом ценим наши традиции, потому что именно на них держатся наши ценности, наши духовные устои, – сказала председатель кураторского совета центра Kulanshi Лейла Махат.

СТИРАЯ ГРАНИ

Для молодого художника Каната Нуртазина это первая персональная выставка. Работая в новых для изобразительного искусства направлениях, он предлагает увидеть красоту в обычных и необычных предметах.

В своем творчестве Канат использует подручные материалы. Бумага, пластик, лепесток цветка, горсть кофейных зерен – все преображается в руках художника. Так родились, например, вырезки на картоне «Абай» и «Сальвадор Дали», «Когда зима встречает лето», портрет девушки на москитной сетке, вырезка «Параллели» в стиле Halftone, вырезки на листке дерева «Балерина», «Семья» и другие работы.

Особый интерес зрителей вызвали его скетч на карте «Наш чемпион» – портрет казахстанского боксера Геннадия Головкина и невидимая инсталляция на граните, которая «показывается» лишь под воздействием воды.

А началось все с того, что когда-то Канат взял простое лезвие, канцелярский ножик и вырезал из листов силуэты родной планеты и казахстанского флага. Затем сфотографировал их на фоне голубого неба, стал постигать новые техники.

– Около 5 лет занимаюсь фотографией, рисованием и решил, что уже пора провести свою выставку. Связался с Лейлой Махат. Она откликнулась. Посмотрев мои работы, сказала, что они креативные, интересные, и предложила выставить их в центре Kulanshi, – рассказал он.

Произведения Каната Нуртазина вдохновляют начинающих художников экспериментировать в необычных техниках, вызывают у посетителей благодарность за возможность посмотреть на мир иначе.

– Меня впечатлили необычные способности, стиль художника, его подход к искусству. Поражает разнообразие техники – графика, вышивка и даже вырезка на листьях. Причем все сделано профессионально, – поделилась впечатлениями посетительница выставки Гульмира Тасыгожина.

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Завораживающая атмосфера царит в той части выставки, где размещены живописные и графические работы известного казахстанского художника Лейлы Махат. Здесь разместились серии «Вне времени», «Посвящение высокому», «Темпы мегаполиса», «Поклонение старым богам», «Небо и земля».

По словам художника, экспозиция представляет собой неразрывную цепь визуального воплощения знаков различных культур и религий. Много картин автор посвятила культуре древней степи. Творчество мастеров Ренессанса вдохновило Лейлу на создание серии «Посвящение высокому», которая представлена впервые.

– Много факторов сложилось в один паззл перед созданием этой серии. Толчком, наверное, послужило то, что я видела самую большую в мире выставку Рафаэля, – говорит она. – Ее собрали из разных коллекций, из разных мировых музеев. Мне посчастливилось увидеть «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи – после чего 2 дня во мне бурлило электричество. Так и родилось мое восприятие работ старых мастеров. Ни в коей мере не старалась подражать, копировать или интерпретировать. Это их образы, но Леонардо, который мой, Рафаэль, который мой.

Не менее глубоки по содержанию картины серии «Темпы мегаполиса», на которых изображены лошади. Связь города и животных автор объясняет концентрацией, наслоением в Астане разных культур и эпох.

– Мы живем в бурно развивающемся мегаполисе, где кипит энергия. А ведь тысячи лет назад эти безумно красивые широкие просторы населяли дикие лошади и другие животные. Возможно, это странно звучит, но для меня все они до сих пор остались здесь, в этом пространстве, хотя и существуют уже совершенно на другом уровне.

Особое место среди графических работ занимает серия «Поклонение старым богам», посвященная древней ведической культуре. Каждая серия оригинальна, имеет свои стиль и символику. И нельзя было не спросить художника: в каких условиях создаются произведения, что нужно для работы, для вдохновения?

– Главное – поставить цель, – считает Лейла Махат. – Часто приходится слышать: не могу работать, потому что нет мастерской, материалов, времени… Это все выглядит эгоистично, потому что если ты действительно хочешь творить, если есть такая потребность, ты не будешь смотреть на условия, искать оправданий. Если хочешь работать – будешь создавать себе условия сам.