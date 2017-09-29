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​Увидеть Париж и… победить!
Уак Манбетеев, Алматы

Французская столица вновь подтверждает свой статус центра мировой моды. И если в предыдущие 2 года здесь собирались лучшие европейские стилисты, то этой осенью Париж принял парикмахеров и визажистов со всей планеты.

Чемпионат мира по парикмахерскому искусству OMC Hairworld продолжает оставаться одним из самых грандиозных и авторитетных мероприятий в области красоты. Именно здесь диктуются главные тренды в модных причес­ках и определяются направления в развитии beauty-индустрии на ближайшие 2 года. Интерес к мировому первенству проявляют не только профессионалы, но и представители крупных компаний, звезды шоу-бизнеса, редакторы глянцевых журналов и светские хроникеры. В нынешнем году «скрестить» свои ножницы на парижских подмостках съехались мастера из 50 стран. Наряду с признанными стилистами из Франции, Голландии, США, Швеции, Италии и Пуэрто-Рико в самой мирной и очаровательной битве на равных сошлись парикмахеры из постсоветских стран – России, Казахстана, Украины, Беларуси, Узбекистана, Литвы и Грузии.

Поистине красота спасет мир: в самых неожиданных ситуациях представители разных стран приходили друг к другу на выручку. Творческое содружество на протяжении долгих лет объе­диняет команды России, Украины, Беларуси и Казахстана. Во второй конкурсный день нашим стилистам для завершения образа модели не хватило заранее подготовленных аксессуаров, но паниковать в, казалось бы, форс-мажорной ситуации, никто не стал. Стразами нужного цвета и формы поделились украинцы, булавками – россияне.

И результат не заставил себя ждать: «золото» и «серебро» в модной категории, включающей дневную и вечернюю прически, поделили казахстанские мастера Кира Гончар и Венера Кошанова соответственно. Еще одна представительница нашей команды Олеся Некора стала пятой. По сумме набранных баллов наши стилисты стали еще и золотыми медалистами в общекомандном зачете, что позволило сборной Казахстана стать в этой категории абсолютным чемпионом мира. Серебряными призерами стали украинцы, а бронза досталась итальянцам.

– Это первый золотой триумф казахстанских мастеров на чемпионате мира, к которому мы шли долго и упорно на протяжении 19 лет кропотливой работы, творческих поисков и экспе­риментов, – не скрывает радости президент Союза парикмахеров Казахстана Халима Насырова. – Звание чемпионов мира подтверждает не только высокий статус отечественной парикмахерской школы, но и накладывает большую ответственность на всю нашу коман­ду из мастеров, визажис­тов, тренеров и моделей.

В состав жюри европейских и мировых первенств казахстанские мастера входят с 2000 года. Вот и на нынешнем чемпионате мира страну представляли судьи международной категории Нина Феодориди, Адель Ардаширова, Гульжахан Ходжаева и Алексей Просвирин. Их высокий профессиональный уровень также не остался незамеченным. В текущем году Всемирная организация парикмахеров (ОМС) за вклад в развитие мировой индустрии красоты наградила почетными медалями Гульжахан Ходжаеву и Адель Ардаширову.

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