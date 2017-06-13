Увидеть Париж и... прославиться

Данный проект направлен на выявление и поддержку одаренных молодых исполнителей нашей страны, реализацию их творческого потенциала и популяризацию национальной культуры через детское творчество.

Традиционно к участию приглашаются дети и молодежь. В номинациях «Музыка», «Хореография» и «Вокал» – три возрастные категории: 12–13, 14–15 и 16–17 лет.

Из общего числа претендентов будут определены 18 наиболее одаренных юных исполнителей. В октябре 2017 года в финале проекта в Алматы ребятам будет предоставлена уникальная возможность вместе со звездами Казахстана выступить на одной из лучших площадок страны в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. По итогам финала проекта будут выбраны 9 победителей, которые в середине октября поедут в Париж для участия в гала-концерте фестиваля, который состоится в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Первый фестиваль творческой молодежи «Дети в ритме мира», прошедший в 2015 году в рамках празднования 70-летия ЮНЕСКО, имел значительный успех. Он охватил более 1 500 детей из разных регионов Казахстана. Как следствие, многие из них стали обладателями государственных грантов на обучение в ведущих творческих вузах и колледжах страны. Данный проект стал беспрецедентным примером объединения усилий государственных органов, международных и частных структур, а также творческой интеллигенции Казахстана в деле развития и поддержки одаренного подрастающего поколения.

Фестиваль проходит в рамках празднования 25-летия вступления Казахстана в ЮНЕСКО и основания Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО и посвящен продвижению Международного десятилетия сближения культур на 2013–2022 годы. Генеральным партнером проекта выступил Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации. Заявки на участие принимаются с 25 мая по 1 августа 2017 года. Подробности на сайте www.kazfuca.kz.