Ко Дню Независимости в Военно-историческом музее открылась выставка «Шебер палитрасы». Экспозицию подготовили педагоги и выпускники Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО города Астаны. Рядом с произведениями наставников представлены дипломные работы последних трех лет.

фото Игоря Бургандинова

Темы полотен знакомы и близки каждому: отчий край, народные предания, семья, дружба, история страны. И в каждой работе «слышен» голос ее автора.

Так, скульптура «Небесный пастух» Дарьи Городецкой очаровывает тонкой лиричнос­тью, возле «Веселого оркестра»

Тогжан Ерденбай, выполненного акварелью и цветными карандашами, невольно улыбаешься, а гуашевая «Встреча» Софии

Шиловой согревает даже зимним сюжетом: под ярким солн­цем искрами переливается снег, и в этом сиянии пересекаются пути мальчика и девочки. А сближают героев их собачки: оба питомца азарт­но тянут хозяев друг к другу, не оставляя шанса разойтись...

– Главная ценность этой выс­тавки – в преемственности. Педагогическое мастерство здесь не сводится к ремеслу: оно вдохновляет, раскрывает таланты и открывает новые имена, – отмечает профессор художественного факультета Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой Гайни Мухтарова.

По словам искусствоведа и художника Динары Нугер, особенно любопытно наблюдать, как зрелая школа учителей преломляется в смелых поис­ках их юных воспитанников:

– Обращаясь к родной земле, истории, легендам и семейным ценностям, авторы говорят со зрителем на языке, понятном каждому. Такие проекты сберегают культурное наследие и поддерживают тех, кто завт­ра будет определять лицо изобразительного искусства Казахстана.

Судьба преподавателя школы Толегена Есмуханова – лучшее тому подтверждение. Когда-то он учился здесь сам, а сегодня преподает детям академическую базу, живопись, рисунок и композицию. У его рисунка «Портрет неизвестной» невольно замедляешь шаг, чувствуя хрупкую, щемящую недосказанность: девушка чуть приподняла плечо, словно зябко кутаясь, и отвела взгляд в сторону, оставшись наедине со своими мыслями. Дымчатые фиолетово-графитовые мазки, растворяющиеся в белизне лис­та, мягко оттеняют теплый свет на ее лице – и кажется, будто зритель застал мгновение тихой грусти и робкой надежды...

В этих простых и душевных сюжетах и заключена главная удача «Шебер палитрасы»: здесь учат не просто держать кисть, а любить жизнь и бережно делиться ее красотой.