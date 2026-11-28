Ко Дню Независимости в Военно-историческом музее открылась выставка «Шебер палитрасы». Экспозицию подготовили педагоги и выпускники Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО города Астаны. Рядом с произведениями наставников представлены дипломные работы последних трех лет.
Темы полотен знакомы и близки каждому: отчий край, народные предания, семья, дружба, история страны. И в каждой работе «слышен» голос ее автора.
Так, скульптура «Небесный пастух» Дарьи Городецкой очаровывает тонкой лиричностью, возле «Веселого оркестра»
Тогжан Ерденбай, выполненного акварелью и цветными карандашами, невольно улыбаешься, а гуашевая «Встреча» Софии
Шиловой согревает даже зимним сюжетом: под ярким солнцем искрами переливается снег, и в этом сиянии пересекаются пути мальчика и девочки. А сближают героев их собачки: оба питомца азартно тянут хозяев друг к другу, не оставляя шанса разойтись...
– Главная ценность этой выставки – в преемственности. Педагогическое мастерство здесь не сводится к ремеслу: оно вдохновляет, раскрывает таланты и открывает новые имена, – отмечает профессор художественного факультета Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой Гайни Мухтарова.
По словам искусствоведа и художника Динары Нугер, особенно любопытно наблюдать, как зрелая школа учителей преломляется в смелых поисках их юных воспитанников:
– Обращаясь к родной земле, истории, легендам и семейным ценностям, авторы говорят со зрителем на языке, понятном каждому. Такие проекты сберегают культурное наследие и поддерживают тех, кто завтра будет определять лицо изобразительного искусства Казахстана.
Судьба преподавателя школы Толегена Есмуханова – лучшее тому подтверждение. Когда-то он учился здесь сам, а сегодня преподает детям академическую базу, живопись, рисунок и композицию. У его рисунка «Портрет неизвестной» невольно замедляешь шаг, чувствуя хрупкую, щемящую недосказанность: девушка чуть приподняла плечо, словно зябко кутаясь, и отвела взгляд в сторону, оставшись наедине со своими мыслями. Дымчатые фиолетово-графитовые мазки, растворяющиеся в белизне листа, мягко оттеняют теплый свет на ее лице – и кажется, будто зритель застал мгновение тихой грусти и робкой надежды...
В этих простых и душевных сюжетах и заключена главная удача «Шебер палитрасы»: здесь учат не просто держать кисть, а любить жизнь и бережно делиться ее красотой.