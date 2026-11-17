С 27 по 29 ноября столичный Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова впервые примет финалы мировой серии Гран-при по таэквондо и паратаэквондо категории G-10. Турнир соберет 128 сильнейших мастеров даянга и около 70 параатлетов, которые разыграют важнейшие рейтинговые очки на пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).
В Астане выступят олимпийские чемпионы южнокорейцы Пак Тэ Джун и Ким Ю Джин, иранец Ариан Салими, итальянец Вито Делль’Акуила и триумфатор всех этапов сезона бразильянка Мария Клара Пачеко. Честь Казахстана защитят Батырхан Толеугали, Темирлан Тлеулес, Мария Севостьянова и Рита Бакишева, а в паратаэквондо сразятся наши лидеры во главе с Нурланом Домбаевым и Камилей Досмаловой.