С 27 по 29 ноября столичный Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова впервые примет финалы мировой серии Гран-при по таэквондо и паратаэквондо категории G-10. Турнир соберет 128 сильнейших мастеров даянга и около 70 параатлетов, которые разыграют важнейшие рейтинговые очки на пути к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).