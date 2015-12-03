​Увидят дети безбрежный мир

Медицинская статистика свидетельствует: ежегодно в Казахстане рождается порядка 22 тыс. недоношенных детей. Часть из них становится инвалидами по зрению, поскольку не полностью законченная беременность зачастую сопровождается ретинопатией – заболеванием сетчатки глаза у новорожденных. Отсутствие своевременного оперативного вмешательства приводит к час­тичной или полной потере зрения малышей. Это страшная трагедия для них и их родителей.

К счастью, медицина не стоит на месте, и сегодня уже существуют уникальные методики и аппаратура для лечения офтальмологичес­ких заболеваний, в том числе и у совсем маленьких детей. Надо заметить, что такое оборудование стоит недешево, и большинству перинатальных медучреждений он не «по карману». Но, как говорится, мир не без добрых и милосердных людей. В качестве такого спасителя для новорожденных с проблемами зрения выступает благотворительный фонд Казкоммерцбанка – «Құс Жолы». На протяжении двух последних лет в рамках проекта «Ангел-хранитель» этот фонд приобретает специализированное лечебное оборудование для региональных медицинских центров республики. На этом в последнее время была в основном сфокусирована благо­творительная деятельность фонда.

Ретинопатия характеризуется неправильным ростом сосудов сетчатки и в самых тяжелых случаях может привести к полной слепоте и слабовидению уже в трехмесячном возрасте ребенка. Как уже говорилось, в РК ежегодно рождается более 20 тыс. недоношенных детей, из них ориентировочно у 40% диагностируется ретинопатия (около 8 000 детей), половину из которых составляют будущие инвалиды по зрению (если им своевременно не будет оказана высокоспециализированная офтальмологическая медицинская помощь).

На сегодняшня единственным в мире общепринятым методом лечения активной ретинопатии является лазерная коагуляция бессосудистой сетчатки, позволяющая при своевременной диагностике предотвратить слепоту. Важным критерием здесь выступает время проведения операции – при тяжелых и молниеносных формах врачу дается всего лишь 24–72 часа для предотвращения развития отслойки сетчатки. Если время потеряно, то ребенку, как правило, помочь не удается.

Во многих случаях, даже при своевременной диагностике, дети остаются незрячими. По данным офтальмологов областного цент­ра, только за 2012–2015 годы в Астану и Алматы было направлено более 50 детей для проведения оперативного лечения. Поэтому благотворительный фонд «Құс Жолы» в рамках проекта «Ангел-хранитель» посчитал важным оснастить новый областной перинатальный центр Павлодара современнейшей лазерной установкой для оперативного лечения недоношенных новорожденных. Теперь нет необходимости в переводе тяжелых по состоянию деток в другие лечебные учреждения. Это позволит снизить число детей-инвалидов по зрению с раннего возраста.

– Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить здоровье и зрение недоношенных малышей. В нашем центре есть не только квалифицированный специалист-офтальмолог, но теперь и офтальмологический лазер. С появлением этого оборудования мы можем проводить сложные операции на местах, – подчеркнула главный врач КГП «Перинатальный центр № 1» Павлодара Айман Оспанова.

К этому следует добавить, что, не дожидаясь официального открытия лазерного отделения, с момента установки этого оборудования в областном перинатальном центре медики провели 12 лазерных операций недоношенным детям.

– За два года реализации благо­творительного проекта «Ангел-хранитель» мы оснастили лазерными установками семь перинатальных центров страны, – отметила заместитель директора Павлодарского филиала Казкоммерцбанка Сабина Сабырханова. – И очень рады, что данный проект в этом году реализован в родном Павлодаре. Это стало возможным в том числе благодаря клиентам «Казкоммерцбанка», – держателям карт VISA с детскими рисунками. Это единственная платежная карта в Казахстане с благотворительной функцией. При каждой оплате товаров и услуг по данным картам 0,15% от суммы транзакции направляется на счет проекта «Ангел-хранитель». Для нас важно делать вклад в развитие общества, в котором мы живем и работаем.

Следует подчеркнуть, что до этого благотворительный фонд «Құс Жолы» в рамках проекта «Ангел-хранитель» и по рекомендации Казахского НИИ глазных болезней в 2014 году поставил три лазерные установки в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске на сумму порядка 33 млн тенге. В 2015 году фонд продолжил свой благотворительный проект, и уже на сегодняшний день лазерное оборудование на общую сумму 27,3 млн тенге установлено в медицинских учреждениях Шымкента, Караганды, Атырау и Павлодара.

– Мы хотим сердечно поблагодарить фонд «Құс Жолы» и Казкоммерцбанк за дорогой подарок павлодарскому областному перинатальному центру, так как теперь у нас появилась возможность помочь детям, повысить качество их жизни. Здоровый и крепкий ребенок является отражением успеха и единства не только каждой семьи, но всей нашей многонациональной страны, – подчеркнула Асель Шарипова, кандидат медицинских наук, специалист-офтальмолог КазНИИ глазных болезней г. Алматы, куратор проблематики «Ретинопатия недоношенных в РК».

Что примечательно: специалисты данного научно-исследовательского института и фонд «Құс Жолы» не только устроили презентацию этого жизненно важного оборудования, но и провели для павлодарских медиков мастер-класс «Своевременная диагностика и оказание квалифицированной офтальмологической помощи недоношенным детям», а также специализированный офтальмологический осмотр недоношенных новорожденных в условиях отделения реанимации и патологии. Это тоже существенная помощь врачам и сестрам перинатального центра.

Весьма символично, что вручение офтальмологического лазерного оборудования состоялось в канун празднования дня Первого Президента Республики Казахстан, подтвердив тем самым тот факт, что в нашей стране медицине оказывается приоритетное внимание.