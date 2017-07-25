​Увлекательно и познавательно

Если вожатые и воспитатели умеют на высоком профессиональном уровне организовать детский досуг, то мальчишки и девчонки даже не обращают внимания на пасмурную погоду, с головой окунаясь в атмосферу разнообразных увлекательных мероприятий.
– А мы умеем это делать так, что никому скучать не приходится, ведь за нашими плечами 17-летний опыт работы с теми, кому от 6 до 16 лет, – уверенно заверяет руководитель педагогического отряда «Юность» Юлия Черненко. – Наши воспитатели и координаторы с успехом помогают подросткам полноценно отдохнуть и набраться сил в детских лагерях «Самрук», «Арман», «Березняки», «Нуртау», а главной площадкой для приложения сил, их неумной энергии и творческой инициативы по сложившейся традиции остается детский оздоровительный центр «Звездный» – один из лучших лагерей Щучинско-Боровской курортной зоны.
Действительно, в «Звездном» созданы все условия для комфортного отдыха ребят, его отличает развитая инфраструктура. К примеру, на территории центра есть все для занятий спортом, начиная со спортплощадок и искусственного бассейна и заканчивая «тарзанкой», – шикарной полосой преодоления препятствий, которая как магнит притягивает всех мальчишек и девчонок. С утра до позднего вечера их день заполнен «под завязку» различными мероприятиями – экскурсиями, походами вдоль озера Катарколь, тренингами и тематическими эстафетами, которые заключают дискотека, вечера бардовской песни у костра, концертные программы.
– Каждая смена, которая длится 10 дней, имеет свою тематическую направленность, – рассказывает Юлия Викторовна. – К примеру, вторая смена была посвящена ЭКСПО-2017 – главному событию года для нашей республики. В ходе нее в «Звездном» отдохнули 394 подростка из Астаны, Актау, Атырау, Актобе и Акмолинской области, а это показатель максимальной заполняемости лагеря, который не снижается на протяжении всего лета. Они с увлечением участвовали во всех мероприятиях, которые организовали для них наши вожатые, основательно пополнившие багаж знаний ребят о проходящей в Астане выставке.
Кстати, на ЭКСПО-2017 у нас есть своя площадка, где представители нашего отряда «Юность» организовывают досуг юных гостей выставки. А в умении делать это эмоционально и с неистощимой выдумкой им не откажешь. К примеру, нашего вожатого, карагандинского студента Надира Азембая, ребята в «Звездном» прозвали Зажигалкой за его умение увлечь за собой мальчишек и девчонок самого разного характера и темперамента в любом мероприятии. Надо сказать, что в числе наших вожатых и координаторов есть представители разных регионов страны – Актобе, Уральска, Астаны. А в числе лучших отмечу акмолинских парней – Стаса Корниевского и Юрия Кулакова, которые умеют провести любое мероприятие с ребятами увлекательно и познавательно, с пользой не только для тела, но также для ума и души.
О том, как высоко оценивают свой отдых в «Звездном» его юные гости, свидетельствуют их похвальные отзывы в анкетах «Благодарим за…», которые они с удовольствием заполняют перед отъездом домой. К примеру, Руслан Мангыбай из Актау написал, что очень благодарен своему отцу за то, что предприятие, на котором тот трудится, выделило ему заветную путевку. Благодаря этому он получил возможность насладиться красотами курортной зоны, отлично провести каникулярное время, набраться здоровья, массы ярких впечатлений и приятных воспоминаний о пребывании в обществе сверстников из разных регионов Казахстана.
16-летней Алуа из Актау очень понравилось то, как здесь был организован вечерний досуг. А коллективные отклики отличаются краткостью и лаконичной похвалой: «Место отменное, классное, чистое». Стоит особо отметить, что ребята благодарят в своих отзывах «Звездный» не только за множество интересных развлекательных и познавательных мероприятий, но и за очень вкусную, разнообразную еду, ведь одними дискотеками, экскурсиями, играми и состязаниями сыт не будешь…
Всего в области в летнее время функционируют 11 государственных и 5 частных загородных детских оздоровительных центров. Планируемый ими охват детей составляет около 14 800 человек. К сожалению, необычно холодное лето внесло свои коррективы в их работу, а потому они приняли мальчишек и девчонок с некоторым опозданием. Но, несмотря на это, показатель заполняемости лагерей высок и повсеместно близок к максимуму, а с учетом того, что по прогнозам синоптиков август должен принести акмолинцам долгожданную жаркую погоду, хочется надеяться, что последний каникулярный месяц с лихвой компенсирует нехватку солнечного тепла в первой половине лета.