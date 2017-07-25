​Увлекательно и познавательно

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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Если вожатые и воспитатели умеют на высоком профессиональном уровне организовать детский досуг, то мальчишки и девчонки даже не обращают внимания на пасмурную погоду, с головой окунаясь в атмосферу разнообразных увлекательных мероприятий.

– А мы умеем это делать так, что никому скучать не приходится, ведь за нашими плечами 17-летний опыт работы с теми, кому от 6 до 16 лет, – уверенно заверяет руководитель педагогического отряда «Юность» Юлия Черненко. – Наши воспитатели и координаторы с успехом помогают подросткам полноценно отдохнуть и набраться сил в детских лагерях «Самрук», «Арман», «Березняки», «Нуртау», а главной площадкой для приложения сил, их неумной энергии и творческой инициативы по сложившейся традиции остается детский оздоровительный центр «Звездный» – один из лучших лагерей Щучинско-Боровской курортной зоны.

Действительно, в «Звездном»­ созданы все условия для ком­форт­ного отдыха ребят, его отличает развитая инфраструктура. К примеру, на территории центра есть все для занятий спортом, начиная со спортплощадок и искусственного бассейна и заканчивая «тарзанкой», – шикарной полосой преодоления препятствий, которая как магнит притягивает всех мальчишек и девчонок. С утра до позднего вечера их день заполнен «под завязку» различными мероприятиями – экскурсиями, походами вдоль озера Катарколь, тренингами и тематическими эстафетами, которые заключают дискотека, вечера бардовской песни у костра, концертные ­программы.

– Каждая смена, которая длится 10 дней, имеет свою темати­ческую направленность, – рассказывает Юлия Викторовна. – К примеру, вторая смена была посвящена ЭКСПО-2017 – главному событию года для нашей респуб­лики. В ходе нее в «Звездном» отдохнули 394 подростка из Астаны, Актау, Атырау, Актобе и Акмолинской области, а это показатель максимальной заполняемости лагеря, который не снижается на протяжении всего лета. Они с увлечением участвовали во всех мероприя­тиях, которые организовали для них наши вожатые, основательно пополнившие багаж знаний ребят о проходящей в Астане выставке.

Кстати, на ЭКСПО-2017 у нас есть своя площадка, где представители нашего отряда «Юность» организовывают досуг юных гостей выставки. А в умении делать это эмоционально и с неистощимой выдумкой им не откажешь. К примеру, нашего вожатого, карагандинского студента Надира Азембая, ребята в «Звездном» прозвали Зажигалкой за его умение увлечь за собой мальчишек и девчонок самого разного характера и темперамента в любом мероприятии. Надо сказать, что в числе наших вожатых и координаторов есть представители разных регионов страны – Актобе, Уральска, Астаны. А в числе лучших отмечу акмолинских парней – Стаса Корниевского и Юрия Кулакова, которые умеют провести любое мероприятие с ребятами увлекательно и познавательно, с пользой не только для тела, но также для ума и души.

О том, как высоко оценивают свой отдых в «Звездном» его юные гости, свидетельствуют их похвальные отзывы в анкетах «Благодарим за…», которые они с удовольствием заполняют перед отъездом домой. К примеру, Руслан Мангыбай из Актау написал, что очень благодарен своему отцу за то, что предприя­тие, на котором тот трудится, выделило ему заветную путевку. Благодаря этому он получил возможность насладиться красотами курорт­ной зоны, отлично провести каникулярное время, набраться здоровья, массы ярких впечатлений и приятных воспоминаний о пребывании в обществе сверстников из разных регионов Казахстана.

16-летней Алуа из Актау очень понравилось то, как здесь был организован вечерний досуг. А коллективные отклики отличаются краткостью и лаконичной похвалой: «Место отменное, классное, чистое». Стоит особо отметить, что ребята благодарят в своих отзывах «Звездный» не только за множество интерес­ных развлекательных и познавательных мероприятий, но и за очень вкусную, разнообразную еду, ведь одними дискотеками, экскурсиями, играми и состязаниями сыт не будешь…

Всего в области в летнее время функционируют 11 государственных и 5 частных загородных детских оздоровительных цент­ров. Планируемый ими охват детей составляет около 14 800 человек. К сожалению, необычно холодное лето внесло свои коррективы в их работу, а потому они приняли мальчишек и девчонок с некоторым опозданием. Но, несмотря на это, показатель заполняемости лагерей высок и повсеместно близок к максимуму, а с учетом того, что по прогнозам синоптиков август должен принести акмолинцам долгожданную жаркую погоду, хочется надеяться, что последний каникулярный месяц с лихвой компенсирует нехватку солнечного тепла в первой половине лета.

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