Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз

Правительство
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Сегодня, 11 февраля, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Экибастуз, где ознакомился с работой ТЭЦ и обеспечением подачи тепла потребителям, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET.

Фото: t.me/UKIMET

В ходе поездки первый заместитель премьер-министра посетил Экибастузскую ТЭЦ, где осмотрел участки, на которых проводятся ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в работе находятся 6 котлоагрегатов и 11 сетевых насосов. В ремонте – 4 котла и 3 насоса. Основная причина остановки котлов – ремонт поверхностей нагрева.

Недогрев на протяжении нескольких лет испытывают 26 многоэтажных жилых домов. Для устранения проблемы специалисты проводят промывку внутренних систем теплоснабжения, подводящих сетей и наладочные работы.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне Правительства. В этой связи перед совладельцем АО "ЦАТЭК" Сергеем Каном поставлен вопрос об освобождении от занимаемой должности генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина.

Собственнику ТЭЦ поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ. Акимату — усилить контроль и мониторинг сливов горячей воды в домах. 

"Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим. Ремонтную кампанию по окончанию отопительного сезона мы проведем", — подчеркнул Р. Скляр. 

Как отметил аким г. Экибастуза Аян Бейсекин, собственникам 91 дома, где была повреждена внутридомовая система отопления, произведен полный перерасчет по оплате за тепловую энергию на сумму 121,9 млн тг. В декабре за счет собственника станции произведена компенсация за электроэнергию на общую сумму 241,8 млн тг. За январь текущего года жителям Экибастуза списаны 70% счетов за услуги теплоснабжения.

Во время рабочей поездки Роман Скляр ознакомился с ходом ремонтных работ в пострадавших домах, поговорил с жителями. На сегодняшний день в 152-х квартирах завершен ремонт. Задействованы 42 бригады. Всего ремонт будет проведен в 252 квартирах.

Также Скляр посетил средние общеобразовательные школы №7 и №11. В отдельных кабинетах температурный режим не превышает 16-17 градусов тепла, наблюдаются перебои с подачей отопления.

С 7 февраля учебные заведения Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, в детских садах организованы дежурные группы. Планируется, что с 13 февраля образовательные учреждения начнут работу в штатном режиме. 

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