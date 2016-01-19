Уволен ряд виновных после случая с выброшенным ребенком в Жамбылской области

Происшествия
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Меруерт Нургазинова
Фото: istoki.tv
Несколько человек, причастных к делу о выброшенном ребенке на трассу в Жамбылской области, были уволены со своих постов, об этом корреспонденту Kazpravda.kz сообщил старший помощник Жамбылского областного прокурора Ермек Куанышев.  

"Вчера аким области рассмотрел по нашему представлению, принял конкретные меры", – сказал он корреспонденту по телефону во вторник, 19 января.

Так, освободили от должности руководителя отдела образования Таласского района Саната Аширбекова, директор школы, классный руководитель, медсестра врачебной амбулатории села Ушарал и старший врач освобождены от занимаемой должности.

По его словам, на стадии увольнения находится заместитель директора  и психолог школы, которые после инцидента ушли на больничный. Кроме того, приняты меры в отношении главного врача центральной районной больницы – ему объявлен выговор.

Напомним, 16-летняя жительница села Ушарал родила ребенка в салоне автомобиля, после чего мать роженицы выбросила младенца из окна машины. Тело новорожденного было найдено на трассе в Жамбылской области. Заведены 4 уголовных дела в отношении приемной матери, отца ребенка и два дела в отношении водителя. 

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