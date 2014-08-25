В мире
Уволенный китайский мэр приказал снести пятизвездочный отель из-за фэн-шуй
Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на китайское онлайн-издание The Paper.
Свое решение градоначальник мотивировал тем, что строящееся напротив мэрии здание, которое должно было стать первым в городе пятизвездочным отелем, направляло потоки негативной энергии в его офис.
Местная администрация ранее объясняла прекращение постройки желанием инвесторов. При этом китайское издание привело слова управляющего отелем, который заявил, что снос привел к существенным убыткам. Сам градоначальник был снят с должности в августе 2014 г. из-за "серьезных нарушений партийной дисциплины".
Фэн-шуй является древним китайским искусством геомантии, то есть организации пространства для управления энергетическими потоками. По мнению сторонников фэн-шуй, с помощью него можно выбрать лучшее место для строительства дома или правильно расставить предметы для достижения гармонии.

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