Уволенный китайский мэр приказал снести пятизвездочный отель из-за фэн-шуй
Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на китайское онлайн-издание The Paper. Свое решение градоначальник мотивировал тем, что строящееся напротив мэрии здание, которое должно было стать первым в городе пятизвездочным отелем, направляло потоки негативной энергии в его офис. Местная администрация ранее объясняла прекращение постройки желанием инвесторов. При этом китайское издание привело слова управляющего отелем, который заявил, что снос привел к существенным убыткам. Сам градоначальник был снят с должности в августе 2014 г. из-за "серьезных нарушений партийной дисциплины". Фэн-шуй является древним китайским искусством геомантии, то есть организации пространства для управления энергетическими потоками. По мнению сторонников фэн-шуй, с помощью него можно выбрать лучшее место для строительства дома или правильно расставить предметы для достижения гармонии.