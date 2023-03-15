Обои на 5 млн тенге украл экс-сотрудник строительного магазина в Таразе

В Таразе задержаны подозреваемые в краже товара из строительного магазина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

"В Центр оперативного управления УП города Тараз поступило заявление от жителя областного центра о краже обоев из строительного магазина. Следов взлома не обнаружено, воры открыли дверь ключом. Общая сумма ущерба составила 4 млн 900 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны 28 и 40-летние жители Тараза, а также 29-летний житель Астаны", – говорится в сообщени.

По данным полиции, один из подозреваемых является бывшим сотрудником строительного магазина. Перед увольнением он успел сделать дубликат ключа. По словам задержанных, они продавали обои по ценам ниже рыночных и делили прибыль на троих.

"Подозреваемые признали свою вину. На данный момент они водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК (Кража - прим. авт.)", – дополнили в пресс-службе департамента.