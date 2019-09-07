Общество
Уволить чиновника за пьяную езду на служебном авто рекомендовали в СКО
В Северо-Казахстанской области Совет по этике рекомендовал уволить руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Бахыта Исмагулова, передает Inform.kz.

Как следует из материалов служебного расследования, в феврале этого года чиновник сел за руль служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Районный суд признал его виновным и лишил водительских прав на три года. Согласно медицинскому заключению Б.Исмагулов находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"В суде Исмагулов указывал, что за рулем находился не он, а его родственник. При этом последний указал, что находился дома и никуда не выезжал, никого не подвозил. Из объяснений свидетелей следует, что именно Исмагулов просил вытолкнуть застрявший автомобиль. После приезда сотрудников полиции он пояснил, что автомобиль принадлежит ему и автомашина съехала в кювет по неосторожности. Свидетель показал, что ехавшая впереди автомашина съехала в кювет и забуксовала. Он видел, что водитель автомобиля, выйдя, шатался из стороны в сторону", – рассказала главный специалист управления контроля в сфере государственной службы Нургуль Кахабаева.

Она добавила, что апелляционная жалоба Исмагулова оставлена без удовлетворения, Верховный суд не принял кассационную жалобу. Госслужащий обжаловал действия сотрудников полиции, которые составляли протокол. Эти заявления суды первой и второй инстанции оставили без удовлетворения.

"В соответствии с пунктом 27 Правил привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих, проступок, совершённый административным служащим, не имеющим дисциплинарных взысканий, является незначительным, за который налагается взыскание от замечания до строгого выговора. Вместе с тем согласно подпункту 8 статьи 10 Закона "О государственной службе" госслужащий обязан соблюдать служебную этику. Несоблюдение обязанностей является основанием для прекращения государственной службы", – отметила Н.Кахабаева.

Сам Исмагулов говорит, что в дальнейшем подобных ситуаций не допустит. В должности проработал 14 лет и за это время взысканий не имел. Некоторые члены Совета по этике предложили учесть этот факт и в качестве наказания применить выговор.

Тем не менее, большинство членов Совета по этике проголосовали за рекомендацию уволить Исмагулова с занимаемой должности.

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