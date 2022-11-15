Иллюстративное фото: Kazpravda.kz
Скандалы

Уволить замакима из-за брани рекомендовали в Рудном

Акиму города Рудный рекомендовали уволить заместителя, обругавшего коменданта здания. Негодование заместителя акима Ануара Ескатова вызвал закрытый на щеколду «черный» вход, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ТоболИнфо».

Издание отмечает, что в акимате установлена пропускная система, «когда обязательно нужно приложить пропуск, чтобы зафиксировали твой вход и выход».

«Так вот, заместитель акима Рудного Ескатов любил обходить эту систему контроля. 28 сентября он также решил обойти систему контроля и выйти через запасной выход. Но дверь оказалась запертой, что его возмутило, и он оторвался на коменданте.

Как рассказала представителям Управления по делам государственной службы Тимохина, в тот день, примерно около 12:00, поднимаясь из подвала на первый этаж, в фойе здания она встретила заместителя акима г. Рудного Ескатова А. К. С целью выяснения обстоятельств закрытой на щеколду двери заднего фасада здания замакима в присутствии сотрудника охраны при акимате г. Рудного Грицай В. В. в грубой, резкой форме начал кричать и выражаться в её адрес нецензурной бранью: «С*ка, это ты закрыла черную дверь». Кроме того, в этот же день Ескатов в присутствии рабочего по обслуживанию здания – сантехника Невгод размахивал руками и кричал: «Эта тварь специально закрыла заднюю дверь!». После чего последняя, не выдержав психологического давления со стороны заместителя акима, заплакала и ушла в другой кабинет подсобного помещения», – пишет «ТоболИнфо».

Комендант пришла к выводу, что чиновника нельзя оставлять безнаказанным и написала заявление в совет по этике. Отмечается, что при проведении служебного расследования все свидетели подтвердили слова Тимохиной, а также тот факт, что периодически пытается обойти систему контроля.

Сам Ескатов при даче объяснений утверждал, что нецензурно не выражался и вообще не помнит, что матерился.

Изучив все доводы, совет по этике Костанайской области все-таки увидел в действиях заместителя акима явное нарушение Кодекса чести государственного служащего и рекомендовал акиму Рудного уволить Ескатова.

«Совет по этике не увидел в его словах раскаяния и из-за этого дал максимальное наказание», – отметили члены совета.

Издание также отмечает, что Ануар Ескатов в должности заместителя акима Рудного работает с 29 ноября 2017 года. Общий его стаж госслужбы составляет более 15 лет, в том числе на руководящих должностях – свыше 8 лет.

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