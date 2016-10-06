Увольнять госслужащих за незаконные проверки бизнеса предлагает Генпрокурор РК

Общество
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Ксения Воронина
Увольнять госслужащих за незаконные проверки бизнеса предложил Генпрокурор РК  Жакип Асанов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает Kazpravda.kz.

Такое мнение Асанов высказал, комментируя приведенные факты по незаконным проверкам.

"Не только этим событиям и фактам нужно давать оценку, но и чиновникам. Совместно с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции надо, проверяя, одновременно решать этот вопрос. Ничего страшного не случится, если по итогам этой проверки завтра половина (госслужащих ) будет уволена по отрицательным мотивам. Пусть это будет уроком. Не надо писать многостраничные представления, которые читать никто не будет, а надо коротко в отношении каждого возбуждать дисциплинарные производства, в отношении вице-министров, председателей комитетов, в отношении конкретно начальников управлений и многочисленных отделов", – заявил Генеральный прокурор

В этой связи он попросил Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции "тоже подключиться":

"Давайте вместе посмотрим и дадим, в первую очередь, оценку не столько фактам, а сколько конкретным чиновникам в министерствах финансов, экономики и так далее", – заключил Асанов.

Отметим, что, выступая на коллегии, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова сообщила, что в ходе проверок по 112 видам госуслуг бизнесу установлено порядка 4,5 тысячи нарушений законодательства.

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