Увольнять госслужащих за незаконные проверки бизнеса предлагает Генпрокурор РК

Увольнять госслужащих за незаконные проверки бизнеса предложил Генпрокурор РК Жакип Асанов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает Kazpravda.kz
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Такое мнение Асанов высказал, комментируя приведенные факты по незаконным проверкам
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"Не только этим событиям и фактам нужно давать оценку, но и чиновникам. Совместно с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции надо, проверяя, одновременно решать этот вопрос. Ничего страшного не случится, если по итогам этой проверки завтра половина (госслужащих ) будет уволена по отрицательным мотивам. Пусть это будет уроком. Не надо писать многостраничные представления, которые читать никто не будет, а надо коротко в отношении каждого возбуждать дисциплинарные производства, в отношении вице-министров, председателей комитетов, в отношении конкретно начальников управлений и многочисленных отделов", – заявил Генеральный прокурор
В этой связи он попросил Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции "тоже подключиться":
"Давайте вместе посмотрим и дадим, в первую очередь, оценку не столько фактам, а сколько конкретным чиновникам в министерствах финансов, экономики и так далее", – заключил Асанов.
Отметим, что, выступая на коллегии, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова сообщила, что в ходе проверок по 112 видам госуслуг бизнесу установлено порядка 4,5 тысячи нарушений
законодательства.