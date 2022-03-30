Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК сообщил ,что в Трудовой кодекс страны планируется ввести понятие "молодой сотрудник" для защиты молодежи от увольнения после испытательного срока, передает корреспондент Каzpravda.kz.



"Министерством будут инициированы поправки в Трудовой кодекс, которые внедрят понятие "молодой сотрудник". Также мы хотим исключить испытательный срок, когда молодого специалиста через три месяца могут уволить. Если мы уберем этот испытательный срок, то если сотрудник не совсем соответствует работе и требуется дополнительное его обучение, работодатель должен будет дополнительно повысить его квалификацию и оставить работника. То есть нельзя будет уволить без основания", – сказал Ержан Биржанов.



Принятие данных норм, по его словам, положительно скажется на трудоустройстве молодежи.