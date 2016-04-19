​Уйдем с тупикового пути

В своем Манифесте наш Президент Нурсултан­ Назарбаев приводит убедительные аргументы пагубности политики конфронтации, которая множество раз в истории человечества приводила к военным столкновениям, вовлекала в горячие кровопролитные конфликты целые континенты, унося десятки миллионов жизней, в том числе женщин, детей и стариков. К великому сожалению, и сегодняшний день напоминает нам о том, что вирус войн и конфликтов по-прежнему не изжит и может вновь принести человечеству много горя и разрушений.

При этом в случае военного противостояния может «заговорить» и смертоносное ядерное оружие, стоящее на вооружении конкурирующих держав. А это будет настоящая глобальная катастрофа.

Нурсултан Абишевич в очередной раз доказал международному сообществу реальность новой мировой войны, предлагая конкретные алгоритмы действий по преодолению противоречий. Его альтернативный путь укрепления доверия между нациями дает надежду на то, что здравый смысл в конечном итоге победит. Верю, что мирные инициативы Казахстана обязательно найдут поддержку на международной арене и вернут человечеству спокойную жизнь и уверенность в мирном завтра.