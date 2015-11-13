​Уйдет история на кирпичи?

Ковш экскаватора вгрызается в грунт, чтобы кузов очередного большегрузного автомобиля наполнить глиной, служащей сырьем для производства кирпичей. Карьер, площадь которого под гектар, имеет такую глубину, что с его кромки техника на дне видится чуть ли не игрушечной. Десятки машин приезжают сюда, совершая за день по несколько рейсов. Котлован уже подобрался к крепостным стенам городища Каратобе. Впереди – шахристан древнего города, который был основан 2 тыс. лет назад, а под землей – не изученные древние усадьбы и сооружения, которые в свое время не вошли в охраняемую зону.

По соседству расположен еще один карьер, за ним еще один, и еще. Суглинки из этих карьеров поступают на целый ряд кирпичных заводов. Один из них несколько лет назад построен вплотную к карьеру в окрестностях аула Ески Сауран, между двух древних городов – Сауран и Каратобе. Впрочем, первый кирпичный завод в этой местности построили еще в советское время, по достоинству оценив почву, в которой оптимальное соотношение песка и глины, позволяющее делать отменные кирпичи.

Сауранская глина славится своими свойствами, и изготовленные из нее строительные материалы пользуются хорошим спросом у потребителей. Не случайно, наверное, легенда гласит, что в свое время Тимур построил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави из кирпичей, сырьем для которых служила сауранская глина. Народное поверье утверждает, что от Саурана до Туркестана была выстроена живая цепь длиной в 40 км, по которой из рук в руки передавались кирпичи, служившие основой для строительства величественного здания, простоявшего века.

У недропользователей, разрабатывающих карьеры, есть все разрешительные документы, дающие право добывать здесь суглинки. Да и в туркестанском городском акимате уверены, что в этой местности не должно быть ничего такого, что могло бы представлять историческую ценность. Ученые с такой позицией категорически не согласны, утверждая, что нарушается исторический ландшафт памятника археологии и истории, а вместе с грунтом на переработку могут уйти бесценные артефакты. У местных жителей до сих пор на устах история о том, как один селянин из близлежащего аула купил ­КамАЗ глины, задумав строить из самана времянку на своем участке. В ходе изготовления кирпичей в куче глины то и дело попадались древние монеты. Так что опасения ученых отнюдь не беспочвенны.

Ербулат Смагулов, руководитель Туркестанской археологической экспедиции Института археологии ­им. А. Маргулана МОН РК был в числе археологов и реставраторов, которые еще несколько лет назад вышли с предложением о создании археологического заповедника на городище Сау­ран, дабы сохранить следы крупнейшего средневекового города на территории Казахстана. Ученые обосновали необходимость проведения комплексного исследования объектов археологии и даже добились частичной консервации объектов на Сауране. Уже завершена консервация мед­ресе, пятничной мечети, здания ханаки, воротного комплекса, что позволит сохранить эти памятники архитектуры для потомков. Сделан и трехтомный менеджмент-план по сохранению комплекса Сауран, но до сих пор он остается только планом.

– Давая разрешение на добычу глины и строительство здесь завода, по сути дела, благословляют разрушение городища, – говорит Ербулат Смагулов, старший научный сотрудник Института археологии ­им. А. Маргулана МОН РК. – Только совсем недавно, в ходе реализации Государственной программы «Культурное наследие», нам удалось при помощи современных методов исследования уточнить площадь древнего Саурана. Использование аэрофото- и космической съемки позволило увидеть целостную картину и определить масштабы памятника. Его территория раз в десять больше, чем считалось раньше. В середине же прошлого века был осуществлен землеотвод под памятник археологии, ограничивающийся крепостными стенами Саурана. Сегодня очевидно, что это лишь часть средневекового города. Если сейчас не вернуть под охрану розданные предпринимателям земли, то уже вскоре может случиться так, что от уникального памятника археологии останутся оплывшие холмы да карьеры, по которым нельзя будет судить о городской культуре средневековья.

Сауран известен своими высокими стенами. Остатки крепостной стены хорошо сохранились до наших дней. На них непременно обращают внимание все, кто едет по трассе, связывающей Шымкент и Кызылорду. Это единственный в Казахстане сохранившийся средневековый мегаполис. Археологи даже высказывают предположение, что по значимости и размерам он был равен, а может быть, и превосходил Отрар. К тому же прекрасно сохранились многие объекты: высокие стены, каналы-кяризы, усадьбы, огороды, загородные дома, парки. Сегодня это одно из наиболее посещае­мых туристами, включая иностранцев, исторических мест, и его близкое расположение к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави только повышает туристическую привлекательность Туркестана.

Беспокойство ученых о сохранности древнего поселения понятно и вполне обоснованно. Земли, примыкающие к городищу Сауран, принадлежат частным землепользователям. Их почти три десятка. Ни один из них при этом не подписал охранные обязательства, как это положено по закону. Это на их частных землевладениях расположено городище Каратобе, являющееся древним Сау­раном, которое возникло в I тысячелетии нашей эры и просуществовало вплоть до ХIII века. Потом жители покинули его и перебрались на новое место, обосновавшись в 3 км от прежнего поселения. Крепостные стены позднего Саурана дожили до наших дней, хотя и потеряли свое величие и форму.

На принадлежащих предпринимателям наделах оказался и некрополь, на котором, по дошедшим до наших дней преданиям, погребены 40 святых, прибывших в свое время в эту местность утверждать ислам. Та же аэрокосмическая съемка позволила ученым найти это место, и даже поверхностного осмотра оказалось достаточно, чтобы убедиться в том, что легенда о захоронении святых возникла не на пустом месте. В степи ученые обнаружили 40 надгробных плит из песчаника, имеющих разную степень сохранности. Частникам отошла и территория загородного парка Чорбах, а также многочисленных усадеб, окружавших город. Что решат делать на своей земле предприниматели завтра – никому не известно. Не исключено, что построят еще пару-тройку кирпичных заводов, начав разработку глины. И тогда процесс разрушения памятника археологии только ускорится и может быть безвозвратно утерянным. Вот почему ученые и архео­логи бьют во все колокола, чтобы предотвратить худший сценарий возможного развития событий.

Буквально на днях на древнем городище побывала директор департамента Министерства культуры и спорта Актокты Раимкулова, пообещав ученым поддержку. Археологи провели экскурсию, показав масштабы разрушений, причиненных древним поселениям хозяйственной дея­тельностью людей, которая только набирает обороты.

Между тем без особого ущерба для экономики карьеры можно и нужно перенести чуть дальше от древних поселений, ведь пласт глины тянется практически до Туркестана. Ускорить этот процесс как раз и могло бы принятие решения о создании музея-заповедника «Древний Сауран». Придание ему особого статуса позволит обеспечить сохранность памятника древней истории, наладить его изучение и создать туристическую инфраструктуру.