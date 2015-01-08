Уйгурские мусульмане спасаются от репрессий в Казахстане

Общество
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Уйгурские мусульмане из китайского региона Синьцзян в свете репрессий религиозного меньшинства со стороны коммунистического правительства Поднебесной ищут убежища в соседнем Казахстане, где им не препятствуют в соблюдении предписаний ислама, пишет IslamNews.

"Уйгурские мусульмане хотят соблюдать свою религию и хотят практиковать ее свободно, – сказал в интервью Bloomberg имам Кнанат Али, настоятель мечети пророка Мухаммада в городе Алматы. – В Китае все это находится под строгим контролем, поэтому многие уйгуры приезжают сюда молиться, поститься в Рамадан и получать исламские знания".

Каждый Рамадан казахский имам общается с приезжими уйгурами, обучает их и обеспечивает им теплый прием в городе, куда китайские граждане приезжают за 380 км.

На своей родине, в Синьцзяне, им грозят штрафы и тюремные сроки за ношение женщинами хиджаба или никаба, за отращивание бороды и даже за соблюдение поста в священный для мусульман месяц.

По словам главного специалиста Института стратегических исследований Казахстана Константина Сыроежкина, в среднеазиатской стране проживают 260 000 уйгур, которые полностью вписываются в казахское общество и не имеют проблем с законом.

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