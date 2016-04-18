Таким образом, хозяин крупной денежной суммы узаконил ее, переведя на текущий банковский счет.

– Гражданам, воспользовавшимся проводимой в стране акцией по легализации имущества и капитала, гарантирована защита от преследования со стороны государственных органов, – еще раз напомнил участникам брифинга Т. Смагулов. – Любая информация о субъектах легализации и легализованном имуществе является тайной, не подлежащей распространению третьим лицам.

На востоке страны в акции по легализации участвует 27 филиалов банков второго уровня. Как известно, срок легализации продлен до конца текущего года и совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов, которое будет поэтапно вводиться в стране начиная с 2017 года.