Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну

Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан.

"Будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска", — говорится в релизе.

Это значит, что иностранным туристам больше не нужно будет предоставлять сертификат о вакцинации, ПЦР или экспресс-тест. Понадобится только загранпаспорт.