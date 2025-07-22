500 молодых сайгаков планируют переселить в соседнюю страну в целях сохранения редкого вида животных

Фото: пресс-служба Минэкологии

В июле 2025 года в ЗКО стартовала официальная программа по контролю численности популяции сайгаков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ekolog.uz

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана выступило с инициативой переселить часть казахстанских сайгаков на территорию Узбекистана.

«В сотрудничестве с Минэкологии Казахстана мы планируем переселить 500 молодых сайгаков в Узбекистан. Наши специалисты изучат их адаптацию к местной среде. Это один из важных шагов по сохранению этого редкого вида», - прокомментировал министр Азиз Абдухакимов.

Отмечается, что данная инициатива имеет большое значение для восстановления биоразнообразия и защиты редких видов животных в Узбекистане.