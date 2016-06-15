Узбекистан временно закрыл границу для четырех стран

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В период с 15 по 25 июня узбекская сторона приостанавливает пропуск граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих в Узбекистан из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
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В информации уточняется, что исключение сделано для жителей Барак Кара-Сууйского района Ошской области (юг Кыргызстана), который является кыргызским эксклавом внутри Узбекистана. Им разрешено пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в прежнем режиме.
23–24 июня в Ташкенте пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. По сообщению узбекских СМИ, страной принимаются меры для обеспечения безопасности в преддверии предстоящей встречи лидеров ШОС.
В ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Статус наблюдателей имеют Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия, Пакистан.
В июле прошлого года на саммите ШОС в Уфе была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.