Узбекистан временно закрыл границу для четырех стран

Общество
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Фото с сайта express-k.kz
В период с 15 по 25 июня узбекская сторона приостанавливает пропуск граждан, транспортных средств и грузов, въезжающих в Узбекистан из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

В информации уточняется, что исключение сделано для жителей Барак Кара-Сууйского района Ошской области (юг Кыргызстана), который является кыргызским эксклавом внутри Узбекистана. Им разрешено пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в прежнем режиме.

23–24 июня в Ташкенте пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. По сообщению узбекских СМИ, страной принимаются меры для обеспечения безопасности в преддверии предстоящей встречи лидеров ШОС.

В ШОС входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Статус наблюдателей имеют Афганистан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия, Пакистан.

В июле прошлого года на саммите ШОС в Уфе была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана.

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