Узбекистанец с японским мечом задержан на границе РК и РФ

На казахстанско-российской границе пресечен провоз холодного оружия кустарного производства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Наряд пункта пропуска "Шарбакты авто" Павлодарского пограничного отряда задержал 38-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина следовал на рейсовом автобусе, сообщением Ташкент – Новосибирск.
При досмотре его багажа в дорожной сумке обнаружен нож длиной лезвия около 25 сантиметров и меч Катана длиной лезвия около 60 см.
По факту задержания проинформированны сотрудники правоохранительных органов.
