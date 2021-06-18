Ужас на жителей Усть-Каменогорска навел агрессивный наркозакладчик

Общество
Закладчик наркотиков навел ужас на жителей Усть-Каменогорска. Дозу зелья он то ли прятал, то ли искал неподалеку от детской площадки, вел себя при этом агрессивно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Видео инцидента взволновало жителей Усть-Каменогорска. В поисках закладки наркотиков молодой человек средь бела дня перерыл весь палисадник рядом с детской площадкой. Вел себя агрессивно и на замечания не реагировал, говорят жители.
"Копался и копался. Копошится, ему что-то говоришь, а он огрызается. В кустах палисадниках роются, а здесь дети находятся, старики. То в подоконниках в домах, что там роются, ну странные какие-то", – говорит жительница города Галина Мельникова.
Наркодиллеры и их клиенты все наглее, отмечают горожане. На днях в Серебрянске полицейские задержали двух парней. Под видом граффити они рисовали рекламу "синтетики" и адреса закладок. По словам задержанных, эту "работу" им через соцсети предложили неизвестные.
"Данные задержанные лица получали определенную плату за то, что наносили рисунки с рекламой наркотиков. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела, ведется досудебное расследование. По данной статье предусмотрено лишение свободы от трех лет", – говорит и.о. начальника управления по противодействию наркопреступлениям ДП ВКО Руслан Кошкинчинов.
Через "наркохудожников" стражи порядка вышли на продавца зелья. В его квартире обнаружили более 900 доз. Как рассказали полицейские, спрос на закладчиков большой. Это так называемая пехота наркодилеров.
"У них есть определенные инструкции, чтобы не быть замеченными гражданскими людьми. Они оставляют наркотики в малолюдных местах", – отмечает Руслан Кошкинчинов.
С закладчиками борются и волонтеры: закрашивают нарко-граффити. Бдительные родители сообщают о подозрительных людях и аккаунтах в соцсетях. Вот только армия закладчиков растет. Только в этом году в Восточном Казахстане задержали почти полсотни человек.
Видео инцидента взволновало жителей Усть-Каменогорска. В поисках закладки наркотиков молодой человек средь бела дня перерыл весь палисадник рядом с детской площадкой. Вел себя агрессивно и на замечания не реагировал, говорят жители.
"Копался и копался. Копошится, ему что-то говоришь, а он огрызается. В кустах палисадниках роются, а здесь дети находятся, старики. То в подоконниках в домах, что там роются, ну странные какие-то", – говорит жительница города Галина Мельникова.
Наркодиллеры и их клиенты все наглее, отмечают горожане. На днях в Серебрянске полицейские задержали двух парней. Под видом граффити они рисовали рекламу "синтетики" и адреса закладок. По словам задержанных, эту "работу" им через соцсети предложили неизвестные.
"Данные задержанные лица получали определенную плату за то, что наносили рисунки с рекламой наркотиков. В настоящее время в отношении них возбуждены уголовные дела, ведется досудебное расследование. По данной статье предусмотрено лишение свободы от трех лет", – говорит и.о. начальника управления по противодействию наркопреступлениям ДП ВКО Руслан Кошкинчинов.
Через "наркохудожников" стражи порядка вышли на продавца зелья. В его квартире обнаружили более 900 доз. Как рассказали полицейские, спрос на закладчиков большой. Это так называемая пехота наркодилеров.
"У них есть определенные инструкции, чтобы не быть замеченными гражданскими людьми. Они оставляют наркотики в малолюдных местах", – отмечает Руслан Кошкинчинов.
С закладчиками борются и волонтеры: закрашивают нарко-граффити. Бдительные родители сообщают о подозрительных людях и аккаунтах в соцсетях. Вот только армия закладчиков растет. Только в этом году в Восточном Казахстане задержали почти полсотни человек.