Уже 150 представителей ПМКР получили новые должности – Ерлан Карин

Общество
Фото: twitter.com
Уже 150 представителей Президентского молодежного кадрового резерва получили новые должности. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz.

"Одной из ключевых инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева является формирование Президентского молодежного кадрового резерва. Данная инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым в рамках своей предвыборной программы в качестве одной из мер по созданию эффективного социального лифта для талантливой молодежи", - написал Карин в Telegram.

Он напомнил, что осенью прошлого года был объявлен конкурс. Заявки подали 13 тысяч молодых казахстанцев со всех регионов страны. Отбор проходил четыре месяца. В итоге в резерв прошли 300 человек. 15 января этого года с участниками программы встретился сам Президент.

"Как отметил Глава государства на встрече с резервистами, "самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. Каждый на своем месте, вне зависимости от занимаемой позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления". При этом, Президент предупредил, что назначение на должности не является главной целью программы. Ее главная цель – дать возможность молодым специалистам раскрыться, показать свой потенциал, самореализоваться. Поэтому сам факт зачисления в Резерв не гарантирует назначения на государственную должность", - продолжил советник Главы государства.

По его словам, Национальная комиссия по молодежному резерву может рекомендовать участника программы в случае наличия соответствующей вакансии и с учетом уровня профессиональной компетенции претендента.

"В настоящее время 150 резервистов уже получили новые должности. К примеру, в центральных государственных органах работают 83 человека, в местных исполнительные органы трудоустроены 38 резервистов, в иных структурах -29 человек. В ближайшее время будут запущены новые обучающие программы с участниками Президентского молодежного кадрового резерва", - заключил Ерлан Карин.

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