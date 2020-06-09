Уже более 13 тысяч казахстанцев заразились COVID-19 за время пандемии

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 215 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,7%, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 42 (1,7%);
– Карагандинская область – 41 (3,6%);
– Западно-Казахстанская область – 27 (3,3%);
– город Шымкент – 22 (2,3%);
– город Алматы – 22 (0,8%);
– Павлодарская область – 16 (6,0%);
– Жамбылская область – 11 (2,6%);
– Восточно-Казахстанская область – 9 (4,7%);
– Атырауская область – 9 (0,7%);
– Алматинская область – 5 (1,1%);
– Костанайская область – 3 (1,5%);
– Мангистауская область – 3 (0,9%);
– Туркестанская область – 3 (0,8%);
– Акмолинская область – 1 (0,6%);
– Северо-Казахстанская область – 1 (1,6%).
Всего в стране выявлено 13 074 заболевших.
За 8 июня 2020 года зарегистрировано также 339 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
Итого бессимптомных в Казахстане – 1696.