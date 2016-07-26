Уже готовы рубежи

На учебный полигон «Гвардейский» прибыли мастера одного выстрела, а также артиллерийские расчеты из России, Китая, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Монголии и ЮАР. Все эти команды примут участие в конкурсах «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж».Однако это еще не полный список участников. Всего в соревнованиях заявлены 13 стран, включая Казахстан. 28 июля к месту проведения состязаний прибудут команды из Кыргызстана и Индии.Команды уже приступили к первым тренировкам: провели пристрелку стрелкового оружия, занятия по вождению многоцелевого тягача легкого бронированного, стрельбы из миномета. С теми, кто только прибывает в «Гвардейский», организаторы проводят брифинги и совещания.Для проведения конкурсов на казахстанском полигоне подготовлена и воссоздана вся необходимая инфраструктура. Трассы протяженностью 2 км с препятствиями – для артиллеристов, трасса с элементами тропы разведчика и рубежами для стрельбы из снайперской винтовки, пистолета, метания гранат – для снайперов.Если говорить о вооружении и технике – для конкурсов определены снайперская винтовка Драгунова, 120-мм миномет 2Б11 и многоцелевой тягач легкий бронированный (МТЛБ). Они предоставляются казахстанской стороной. Так как использовать свое вооружение и военную технику в конкурсе командам разрешается только при условии полного совпадения их технических характеристик с утвержденными образцами. Таким образом, 12 команд выступят с казахстанской техникой. Со своим вооружением и военной техникой в конкурсах будут участвовать только россияне.До старта масштабных международных конкурсов артиллеристов и снайперов в Казахстане осталось чуть больше недели. Конкурсы пройдут в рамках Армейских международных игр-2016. Уже со 2 августа полигон «Гвардейский» станет местом крупнейших состязаний снайперских и артиллерийских мастеров.