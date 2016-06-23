​Уже готовят «сани»

Вот и теперь в плановом порядке энергетические предприятия и водоснабженцы проводят положенные мероприятия. На очередном совещании информацию о ходе работ акиму СКО Ерику Султанову предоставили руководители ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», ТОО «Петропавловские тепловые сети», АО «Северо-Казахстанская РЭК», ТОО «Кызылжар су». В целом картина складывается благоприятная: ремонт тепло-, турбоагрегатов, замена трубопроводов, восстановление теплоизоляции, капремонт водопроводных, канализационных колодцев идут в соответствии с графиком. На вопрос главы региона о заготовке топлива директор ТЭЦ-2 Виктор Бармин ответил, что при потребности порядка 150 тыс. планируется завезти до 200 тыс. тонн угля, чтобы обеспечить предприятие надежным запасом.

К сожалению, весьма острой остается проблема износа водопроводных и канализационных сетей. Однако и тут наметилась перспектива серьезного улучшения ситуации. Как сообщил Ерик Султанов, сейчас проводится работа по привлечению займа ЕБРР на их реконструкцию и капитальный ремонт. В случае успеха в ближайшие 3–4 года удастся снизить износ канализационных трасс до 48%, а водопроводных – до 50%.