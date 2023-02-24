Уже около миллиона счетов открыли казахстанцы на фондовых рынках – глава KASE

Как отметила глава Казахстанской фондовой биржи, одним из трендов на фондовом рынке сейчас является активное развитие розничных инвесторов - их доля акций достигла 50%.

Фото: kase.kz

Глава Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген рассказала, что в последние три года наблюдается значительный рост участия физических лиц на фондовых рынках, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, в прошлом году корпоративный и банковский сектор привлек порядка 1,5 трлн тенге, выпуская облигации, а крупное IPO Нацкомпании "КазМунайГаз" привлекло 330 млн долларов в виде акционерного капитала.

"Сейчас эти акции активно торгуются на фондовой бирже. С начала торговли 8 декабря прошлого года объем торгов уже достиг 50 млрд тенге", – сказала Алдамберген.

Как она отметила, одним из трендов на фондовом рынке сейчас является активное развитие розничных инвесторов - их доля акций достигла 50%. Кроме того, они активно приобретают некоторые облигации.

"На сегодня общее количество счетов, открытых в центральном депозитарии напрямую или через банковские приложения, примерно составляет около миллиона", – сообщила спикер.

Также Алина Алдамберген отметила, что в основном клиентами KASE напрямую являются банки - брокеры, а физические лица уже работают через них.