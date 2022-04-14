В Прииртышье возродили детскую школу археологии – теперь это направление развивают на базе Дворца школьников.

Совместный проект реализуют Торайгыров университет и Дворец школьников, где открыли специализированный кабинет. Здесь учащиеся 6–9-х классов смогут не только получить теоретические знания по археологии, но и улучшат знания истории родного края, примут участие в исследовательской работе и даже погрузятся в увлекательный мир полевых экспедиций. Возглавил проект известный археолог, краевед, кандидат исторических наук Виктор Мерц – автор более 140 научных пуб­ликаций, директор Объединенного научно-исследовательского центра им. А. Маргулана в Торайгыров университете. Свыше 30 лет он занимается изучением археологических памятников Павлодарской области, а потому как никто другой может увлечь этим интересным делом других.

– В Павлодарской области археологические традиции очень давние. Отцы-основатели казахстанской археологии были выходцами из Павлодарского Прииртышья. Наша экспедиция в свое время начинала работу на памятниках в районе старого Экибастуза, где тысячелетия до нас располагался огромный «производственный центр» по изготовлению каменных орудий труда. Десятки гектаров площадей были усеяны каменными орудиями, заготовками, которые шли, пользуясь современным языком, на экспорт. Там мы проводили работы несколько лет, спасли огромную часть этих стоянок от разрушения в результате расширения угольных разрезов, – рассказывает о своем опыте Виктор Карлович. – Затем переместились в район Щидерты, где на одноименной многослойной стоянке проводили долговременные исследования. Здесь были изучены шесть культурных слоев от эпохи финального палеолита и раннего мезолита до эпохи энеолита и ранней бронзы. Этот памятник дал нам возможность проследить последовательность развития материальной культуры в течение последних 5–6 тысяч лет каменного века. Таких памятников на территории Казахстана больше пока не изучалось, и об их существовании пока неизвестно. Но их можно найти, и смогут это сделать археологи будущего. И поэтому я приглашаю павлодарских школьников вступить в ряды юных археологов, чтобы внести свой вклад в изучение древней истории нашего края.

Отметим, что профессиональные павлодарские археологи сотрудничали с детскими организациями с самого начала работы региональной экспедиции, и соответствующий кружок существовал в том числе при Дворце пионеров (так раньше назывался Дворец школьников). Но в 90-е годы традиции кружкового обучения были прерваны, хотя само взаимодействие со школами не прекращалось: педагоги и ученики некоторых организаций выезжали вместе с археологами в экспедиции. Например, воспитанники павлодарских школ № 24, 5, 16 и не только.

На занятиях в возрожденной школе археологии Виктор Мерц будет давать знания об истории археологических памятников Прииртышья, их типологии, хронологии открытий, культурной принадлежности. Конечно же, важным направлением станет методика ведения раскопок и изучения археологического материала, ведь ребятам предстоит выезжать со старшими товарищами в экспедиции.

Один из основных объектов исследования нашего времени – древняя стоянка скотоводов, обнаруженная у озера Борлы в районе Аккулы. Ее возраст историки оценивают примерно в 6 тыс. лет. Работы вблизи озера Борлы активно начали еще в 2008 году. Уже первые раскопки дали многообещающие результаты. Было обнаружено крупное поселение эпохи неолита, содержащее мощный культурный слой с большим количеством фаунистических останков, различных типов керамики и каменных орудий, представляющих образцы нескольких индустрий, использовавших разнообразное приносное сырье.

Ученые предполагают, что в древнос­ти здесь жили скотоводы, первыми одомашнившие лошадей и крупный рогатый скот. Образцы найденных возле озера Борлы костей были отправлены для анализа российскому ученому-палеонтологу Леониду Гайдученко, живущему на Урале и хорошо знающему неолит павлодарского Прииртышья. Его результаты показали, что древние кости, которым более 6 000 лет, принадлежат лошадям и крупному рогатому скоту. Таким образом, Виктор Мерц и его коллеги доказали, что уже тогда на территории Казахстана было кочевое животноводство.

Именно сюда – к озеру Борлы – воспитанники павлодарской школы археологии поедут в свою первую экспедицию.

– Работать будем в основном по эпохе неолита, затем – по бронзовому веку. Но и все, что попутно нам будет попадаться, естественно, мы должны там исследовать. На стоянке Борлы школьников ждет законсервированное погребение древнего кочевника. Археологи обнаружили его в прошлом году, но исследовать не успели, – говорит Виктор Карлович.