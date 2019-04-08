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Руководитель Департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов прокомментировал ужесточение административной ответственности предпринимателей в случае несоблюдения санитарных правил и норм, передает Kazpravda.kz
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Департаментом охраны общественного здоровья города Нур-Султан за нарушение санитарных правил за 1 квартал текущего года проведено 342 проверки, в отношении субъектов предпринимательства наложено 306 штрафов на общую сумму 6,7 млн тенге.
"Следует отметить, что с 11 апреля 2019 года вступают в силу поправки Кодекса об административных правонарушениях, в части увеличения административных штрафов за нарушения санитарных правил и норм. В среднем штрафы увеличились от 3 до 10 раз, в отдельных позициях в 1,5 раза", – сообщил Садвакас Байгабулов.
Так, за нарушения, не повлекшие отравление, штраф на физических лиц составляет 30 месячных расчетных показателей (ранее 10 МРП), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 (ранее 20), на субъекты среднего предпринимательства – 310 (ранее 40), на субъекты крупного предпринимательства – 1 600 (ранее 120).
"В случае причинения вреда здоровью, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации накладывается штраф в размере 460 (ранее 300 МРП), на субъекты среднего предпринимательства в размере 620 (ранее 400), с приостановлением деятельности, либо без такового, с конфискацией продукции или без такового. По данной санкции штрафы остались прежними: для физических лиц – 200, для субъектов крупного предпринимательства – 2 000 МРП", – отметил Садвакас Байгабулов.
С начала 2019 года месячный расчетный показатель равен 2 525 тенге.
ДООЗ города Нур-Султан рекомендует предпринимателям на постоянной основе соблюдать санитарные правила и нормы, а также не допускать случаи пищевых отравлений, последнее особенно актуально в связи наступлением весенне-летнего периода.
"Направляйте финансовые средства на модернизацию технологического оборудования, коммуникаций и на приведение объектов в соответствие с санитарными нормами, а не на уплату штрафов!" – подчеркнул Байгабулов.