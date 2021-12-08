Ужесточены требования для въезжающих в Россию казахстанцев

Для въезжающих в Россию казахстанцев ужесточены требования по ПЦР-тесту на коронавирусную инфекцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook Посольства Казахстана в России.
«Вниманию прибывающих в Россию казахстанцев! Согласно постановлению Роспотребнадзора срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, сокращен с 72 до 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», — сообщило дипломатическое ведомство.
«Вниманию прибывающих в Россию казахстанцев! Согласно постановлению Роспотребнадзора срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус при въезде в Россию иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, сокращен с 72 до 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», — сообщило дипломатическое ведомство.