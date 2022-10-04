Ужесточить ответственность за бесконтрольный выпас скота могут в Казахстане

Ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас предложил министр внутренних дел Марат Ахметжанов в ходе заседания Правительства по вопросам дорожной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глава ведомства отметил, что бродячий скот на дорогах является немаловажной проблемой. Так, с начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения 135 человек.

Только в Мангистауской области совершены 8 ДТП, связанных со столкновениями авто с верблюдами. Погибли 5 человек и 13 травмированы.

В результате, полиция была вынуждена проводить отработку. За 10 дней (в сентябре) выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые помещены в спецзагоны.

«В этой связи предлагается ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас (статья 408 КоАП – штраф 10 МРП). Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений (1 891 040 погонных метров)», – отметил министр.