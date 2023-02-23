Ужесточить требования к банкам по выдаче кредитов предложил спикер Сената

Фото: пресс-служба Сената

Во время заседания Сената спикер палаты отметил, что закон о банкротстве физлиц в полном объеме должен вступить в силу уже в марте этого года. Он направлен на оказание помощи со стороны государства тем должникам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Председатель Сената предположил: чтобы случаи банкротства в будущем не увеличивались, важно, чтобы финансовые организации более ответственно подходили к проверке платежеспособности потенциальных заемщиков.

«Мы видим, что увеличивается объем потребительских займов. По итогам прошлого года этот сегмент кредитования увеличился на 25% и достиг цифры 7,7 трлн тенге. Это не кредитование бизнеса, это потребительское кредитование. И в этой связи возникает вопрос: может быть, в дальнейшем нам необходимо ужесточить и законодательство, для того чтобы банки более качественно проверяли заемщиков, которые берут кредиты по беззалоговым займам. То есть если мы в этом направлении не будем двигаться, то при увеличении потребительского кредитования, видимо, будет расти и количество банкротств со всеми вытекающими экономическими и социальными последствиями», – отметил Маулен Ашимбаев.