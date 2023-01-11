Ужесточить условия выдачи микрокредитов намерены в Казахстане

Правительство , Экономика , Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Речь идет именно об усилении регулирования микрокредитных организаций с точки зрения недопущения попадания граждан в сложные жизненные ситуации.

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов ответил на вопрос, будут ли в Казахстане ужесточать требования к микрофинансовым организациям, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В целом сегодня на заседании председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о проводимой работе в отношении микрокредитования, о мерах по ограничению необоснованной выдаче всех микрозаймов под высокие проценты для граждан, у которых низкие доходы», - сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что работа по регулированию микрокредитных организаций будет продолжаться. Речь идет именно об усилении регулирования микрокредитных организаций с точки зрения недопущения попадания граждан в сложные жизненные ситуации.

«Это и ограничение по выдаче микрокредитов гражданам, у которых низкие доходы, это и ограничение по объемам обслуживания в рамках доходов граждан, ну и другие ограничения для того, чтобы этот рынок был стабильным и позитивным", - пояснил глава Кабмина.
 

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