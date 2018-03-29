​Ужин... в темноте

Dark cafe – кафе, в котором посетители едят в полной темноте. Именно так называется уникальный эксперимент, позволяющий здоровым людям ощутить на себе трудности, с которыми сталкиваются в повседневной жизни незрячие граждане…

На один день роли официантов в кафе «Сказка», расположенном в центральном парке культуры и отдыха Талдыкоргана, сыграли люди с нарушениями зрения. Они встречали посетителей у входа, надевали им повязки на глаза, провожали к сервированным столикам и даже помогали освоиться в темноте. Принять участие в «экстремальной» трапезе мог каждый желающий, пришло немало волонтеров из числа студентов и школьников.

Как рассказала организатор акции, глава НПО «Ерекше таңдау – Шелек» Захира Бегалиева, в республике проживают свыше 670 тыс. человек с инвалидностью по зрению, почти половина из них – жители сел. Зачастую люди с особыми потребностями не могут найти работу, испытывают проблемы с адаптацией в обществе. Только в Алматинской области более 1 300 человек страдают нарушениями зрения, а специализированных предприятий, где они могли бы работать, единицы.

– Обычно в Dark cafe царит непроницаемый мрак. Это делается для того, чтобы посетители полностью исключили зрительные функции, сфокусировав свои ощущения на других органах чувств – слухе, обонянии, осязании и вкусе, – поясняет Захира Онгарбаевна. – Одна из главных задач – поставить участников проекта на место людей с инвалидностью и тем самым помочь изменить общественное мнение о них. Наша цель – устранить барьеры, создать равные условия для всех, помочь в трудоустройстве инвалидам. Мы ломаем стереотип о том, что люди с ограниченными возможностями не умеют хорошо работать.

– Это было необычное чувство, – делится один из посетителей кафе журналист Мурат Туганбаев. – Надев повязки, мы не могли ничего разглядеть вокруг. На ощупь пытались определить, куда идти, по запаху и на вкус угадывали названия блюд. Нормально поесть не удалось, но эмоции зашкаливали!

По словам представителя фонда «Евразия – Центральная Азия» Татьяны Утеулиевой, львиную долю информации мы получаем при помощи глаз.

– А что будет, если на время «выключить» зрение? – интересуется эксперт и сама же отвечает на поставленный вопрос. – Ужин в темноте – уникальная возможность по-новому взглянуть на жизнь. Это погружение в другой мир, где обостряются чувства, передаются непривычные для нас ощущения.

К слову, подобный эксперимент в нашей стране проводится впервые. В соседних государствах он уже прошел апробацию и показал положительные результаты. Организаторы надеются, что презентация проекта в Талдыкоргане станет своего рода отправной точкой для проведения таких же акций в других регионах. А первой «ласточкой» в благом начинании стало кафе «Сказка», руководство которого планирует начать обучение слабовидящих и незрячих официантов.