Узнали о жалобах потребителей и оштрафовали автодилеров на 1,4 млн тенге антимонопольщики в ЗКО

На 1,4 млн тенге оштрафовали автодилеров в Западно-Казахстанской области за недостоверную информацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Департамент АЗРК по Западно-Казахстанской области провел анализ на рынке услуг автодилеров при продаже новых легковых автомобилей с 2021 года по январь-май 2022 года. В итоге автодилеров уличили в предоставлении недостоверной информации госоргану.

«В частности, со стороны субъектов рынка в ответ на запрос антимонопольного органа не была представлена информация о поступивших жалобах по установке дополнительного оборудования. В то время как по информации регионального департамента защиты прав потребителей подобные жалобы были», – отметили в агентстве.

На трех субъектов бизнеса, реализующих новые автомобили в ЗКО, антимонопольщики наложили административное взыскание по статье 162 КоАП на общую сумму 1 408 980 тенге.