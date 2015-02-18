Узнай секреты мастерства Свежий выпуск 724 Наталья ГАПОНОВА

Сейчас идет активная подготовка к Третьему конкурсу юных пианистов. Он пройдет в рамках фестиваля классической музыки Astana Piano Passion с 24 апреля по 2 мая. Это социальный проект, направленный на поддержку талантливых детей и развитие музыкального образования в стране. В Астане и Алматы настоящие виртуозы фортепианного искусства из России проведут индивидуальные уроки для ребят из разных уголков Казахстана. Как известно, талант, усердие и хорошие знания – три составляющие для формирования будущих звезд. Но если талант и усердие – индивидуальные ка­чества ребенка, то хорошее образование помогают получить сильные учителя.

Можно сказать, что в Казахстане «высаживается» настоящий «десант» признанных педагогов-музыкантов, уже подготовивших десятки победителей международных конкурсов, а также активно выступающих с концертами на самых известных площадках мира. Уроки мастерства дадут в Астане профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского Рувим Аронович Островский и Наталия Владимировна Трулль, в Алматы – доценты консерватории Максим Владимирович Филиппов и Даниил Эдуардович Копылов. На занятиях пойдет речь о филигранной технике, особенностях манеры игры, динамике, звукоизвлечении… Главная задача, которая стоит перед педагогами, – не только подготовить детей к конкурсу Astana Piano Passion, но и повысить уровень исполнительского мастерства среди казахстанских детей в целом. Ведь полученные знания, уроки общения, встреча с именитыми преподавателями и пианистами – огромное событие в жизни каждого юного музыканта.

Первые мастер-классы уже начались. Так, в Астане работает с ребятами Рувим Островский. В Большом зале Казахского национального университета искусств 19 февраля пройдет открытый мастер-класс, в котором могут принять участие все желающие музыканты. А 21 февраля состоится творческий вечер Рувима Островского.

Запись на мастер-классы производится до 21 февраля по телефонам 8-777-170-22-42 (Алматы), 8-775-266-66-82 (Астана). Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте конкурса: http://astana-app.kz/ru/. Добавим, что программы мастер-классов включают музыкальные произведения разных жанров, стилей и, несомненно, интересны не только юным музыкантам и их педагогам, но и зрителям всех возрастов.